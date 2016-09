A base do Corinthians provou que pode ser usada, diz Léo Príncipe

São Paulo Treino do São Paulo: Veja as fotos

Depois de sofrer um desmanche na janela de transferências europeia, o Corinthians recorre a opções mais baratas para reforçar o elenco. Além de contratações como a de Gustavo, uma das táticas de Cristóvão tem sido utilizar as jovens promessas das categorias de base do clube.

“A princípio, está melhorando [o aproveitamento das categorias de base]. A torcida cobra muito a diretoria, mas aos poucos dá para ver que somos mais utilizados, já são nove jogadores treinando no time principal. A base do Corinthians está provando que pode ser usada”, analisou Léo Príncipe.

Aos 20 anos, Léo Príncipe aproveita as ausências de Fagner, com a Seleção Brasileira, para aumentar a sua experiência e ganhar espaço na lateral direita do clube. Outros jovens do clube, que já poderiam ser utilizados entre os principais, acabaram sendo emprestados, como foi o caso do volante Maycon, que está na Ponte Preta.

“Nenhum jogador chega da base pronto. Todos nós batalhamos para conseguir jogar no profissional. Os jogadores emprestados foram para ganhar experiência e estão jogando nos seus clubes. Isso não nos desestimula”, comentou o lateral direito.

Com dificuldades para encontrar o ataque ideal, Cristóvão vem sendo muito pressionado pela torcida. Caso precise, Léo Príncipe aproveitou para indicar que ele tinha companheiros na base, que acabou de ter uma troca de comando, prontos para ajudar o treinador. “Temos o Gabriel Vasconcelos, mas vai depender das oportunidades que aparecerem e como ele irá corresponder. ”

Recomendado para você