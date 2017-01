TJD-SP confirma exclusão do Paulista e Batatais jogará a final da Copinha

O Paulista está oficialmente fora da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta segunda-feira, o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP), Antônio Olim, confirmou a informação de que o jogador Brendon Matheus Lima dos Santos teria falsificado sua documentação para poder participar do torneio. Com isso, tendo como base o regulamento do torneio, a equipe de Jundiaí foi excluída da competição pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e o Batatais herdou a vaga para a decisão diante do Corinthians, na próxima quarta-feira.

Antônio Olim explicou que a denúncia veio por meio do presidente do Batatais, André Toffetti, e após investigações realizadas nos últimos dias foram constatadas fraudes a respeito do jogador Brendon Matheus Lima dos Santos.

“Esta denúncia chegou a nós por meio do presidente do Batatais. Segundo ele, foram informações de pessoas do Rio de Janeiro e que este atleta chamado Brendon não estava dentro do regulamento para jogar como fez. Começamos a investigação no domingo e reunimos todo o comitê nesta manhã. Descobrimos primeiramente que a identidade dele não era correta. Depois pedimos as digitais dele e a do verdadeiro Brendon, que está preso, para ver se elas batem”, explicou o presidente do TJD-SP.

O mandatário ainda ponderou que a situação poderia ser diferente se o jogador fosse apresentado até a tarde desta segunda-feira. No entanto, o atleta está desaparecido.

“Pedimos para que o Paulista apresentasse o jogador aqui até as 14 horas. O atleta não foi apresentado e sim um Boletim de Ocorrência de que ele teria desaparecido. O regulamento é muito claro”, afirmou. “Prosseguiremos as investigações para saber se não há nenhum dirigente envolvido. Até então somente este jogador é acusado, mas não podemos chamá-lo de atleta, porque os verdadeiros atletas estão lá no clube, iriam jogar e vão perder muito com isso. Este campeonato é muito importante para a Federação Paulista. Os jovens jogam e todo o Brasil vê. Ele prejudicou um elenco de cerca de 25 jogadores do Paulista”, lamentou.

Antônio Olim confirmou a informação da exclusão do Paulista da competição citando o artigo 25 do regulamento da Copa São Paulo de Futebol Júnior. “A determinação do Tribunal, junto com o Departamento Jurídico da Federação dentro do Artigo 25 deixa claro que ‘caso seja comprovado, tanto durante quanto após a competição, que algum atleta inscrito tenha participado com um documento que contenha informação falsa ou adulterada, o clube do atleta infrator será eliminado da competição e poderá ser excluído das cinco próximas edições'”, declarou.

O presidente do TJD, porém, tranquilizou a respeito da exclusão do Paulista nas próximas cinco edições do torneio. “O clube não será excluído. Não acho certo porque a gente não tem nenhuma prova contra o clube. Mas o jogador sim. Quarta-feira será Corinthians e Batatais. O Paulista está excluído do jogo”, declarou.

Apesar da definição a respeito do prosseguimento da competição, Antônio Olim finalizou afirmando que as investigações seguirão. “Daremos encaminhamento de tudo que será investigado aqui para a delegacia de polícia para que o infrator seja punido criminalmente”, completou.

A partida entre Corinthians e Batatais ocorrerá nesta quarta-feira, às 16h(de Brasília), no Pacaembu. A venda de ingressos será liberada através da internet já nesta segunda-feira e chegará às bilheterias nesta terça.