Sub-20 do Santos inscreve 25 jogadores para a disputa da Copinha

O Santos já está preparado para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça-feira, o Peixe divulgou a lista dos 25 jogadores inscritos na competição. E já nesta quarta, o clube faz sua estreia na Copinha contra o Floresta, às 21h (de Brasília), na Arena Barueri.

Após um mês de preparação no CT Rei Pelé, o alvinegro entra em campo confiante em uma boa estreia. Para isso, o técnico Marcos Soares pede calma e uma boa leitura de jogo para seu elenco.

“Em qualquer campeonato a estreia é complicada para todos os times. A ansiedade é grande para começar bem, ainda mais em um torneio com uma vitrine tão grande. Por isso, é muito importante termos bastante discernimento nos 15 minutos iniciais. Temos que saber sair jogando e ter cautela para não levar um gol bobo, algo que pode dificultar ainda mais o jogo. Não podemos chegar totalmente abertos. Podemos sofrer uma surpresa que pode deixar tudo mais complicado. Peço calma aos nossos jogadores, eles precisam ler bem a partida”, comentou o treinador.

O comandante fechou o jogo-treino contra o Taubaté, na última quinta-feira, e não deu pistas de qual será o time principal na estreia da Copinha. O Santos, porém, deve entrar em campo com Fernando Castro, Jonathan, Matheus Guedes, Gabriel Casanova e Arthur Bote; Guilherme Nunes, Giovane, Alessandro e Ewerton Ton Ton; Richard Luca e Léo Souza.

Na lista de inscritos por Marcos Soares estão seis atletas de 17 anos, incluindo o badalado atacante Nicolas, que deve começar no banco para ganhar mais experiência.

Além do Floresta nesta quarta, o alvinegro ainda terá pela frente na Copinha o Rio Branco-AC, na sexta-feira, e o Audax-SP, no domingo. Todas as partidas da primeira fase serão na Arena Barueri. A competição começou oficialmente na última segunda-feira e termina no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo.