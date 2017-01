Sem dificuldade, Corinthians vai à terceira fase da Copa São Paulo

Diferente de seus rivais paulistas, o Corinthians não teve dificuldades na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe do Parque São Jorge entrou em campo depois de assistir São Paulo e Palmeiras serem eliminados na véspera e de ver o Santos sofrer para avançar também nesta quarta. Contra o Manthiqueira, os comandados de Osmar Loss sobraram mais uma vez no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, e sem maiores problemas fizeram 5 a 1 no adversário, que se despede da Copinha com três empates e uma derrota no currículo. Por outro lado, o Timão segue 100%, com quatro vitórias.

Apesar da chuva fina e do campo escorregadio, o Timãozinho controlou o jogo desde os primeiros minutos. Antes mesmo da bola rolar, a técnica do Manthiqueira, Nilmara Alvez, avisou que a estratégia era se fechar no campo de defesa para tentar levar o confronto para os pênaltis.

O problema é que nem mesmo com todas suas peças atrás do meio de campo, o Manthiqueira conseguia parar o alvinegro da Capital. Assim, o gol era questão de tempo e aconteceu aos 23 minutos, depois de cobrança de escanteio. Mesmo com quatro atletas a menos dentro da área, o Timão confundiu a marcação com a movimentação e abriu o placar com Marquinhos.

Na segunda etapa, tudo ficou mais fácil porque logo no primeiro minuto o volante e capitão Guilherme Mantuan ampliou em mais uma infiltração surpresa dentro da área. Dai em diante, o confronto se tornou quase que um jogo-treino. O Corinthians fazia o que queria, chegava fácil ao gol rival e sequer sofria com algum contra-ataque.

Assim, a goleada se desenhou com gols de Pedrinho, Renan Areias e Carlinhos. Os 5 a 0 no placar fizeram do maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior (nove títulos) o melhor ataque da competição, com 16 gols. No último minuto, o Manthiqueira marcou seu gol de honra em cobrança de falta de Daniel, que ainda contou com o desvio do corinthiano Zé Gabriel.

Agora, o Corinthians encara o Coritiba na fase que antecede as oitavas de final. Os paranaenses fizeram 3 a 0 no Taubaté e prometem ser o primeiro adversário a encarar o Timão de igual para igual nesta edição da Copinha.