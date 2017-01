São Paulo goleia de novo e encaminha classificação na Copinha

O São Paulo segue dominante no Grupo 13 da Copa São de Futebol Júnior. Depois de golear o Genus por 6 a 0 na primeira rodada da competição, o Tricolor voltou a vencer por um placar elástico. A vítima da vez foi o União Barbarense, derrotado por 6 a 2, nesta quinta-feira, na Arena Capivari.

Com o resultado, o São Paulo se isolou na liderança da chave, com seis pontos ganhos. Além disso, o Tricolor ampliou a diferença no saldo de gols para o segundo colocado, o Capivariano, e encaminhou a classificação para a próxima fase do torneio. O União Barbarense, por outro lado, chegou à segunda derrota em dois jogos e praticamente deu adeus à Copinha.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado. Às 17 horas (de Brasília), o União Barbarense buscará sua primeira vitória diante do Genus, na Arena Capivari. Mais tarde, às 19 horas (de Brasília), o São Paulo encara o Capivariano.

O jogo – O São Paulo começou melhor na partida. Mais presente no ataque, o Tricolor comandava as ações, principalmente jogando pela esquerda. A postura do time da capital paulista foi premiada com um gol logo no início. Na marca de oito minutos, Éder Militão lançou na direita para Caíque, que avançou até a linha de fundo e cruzou na medida para Frizzo chegar batendo de primeira, sem chances para o goleiro adversário.

O São Paulo manteve a intensidade depois de abrir o placar e não demorou para ampliar o marcador. Aos 13 minutos, Leo Natel levou vantagem pela esquerda e cruzou para a área. A zaga do União Barbarense falhou e a bola ficou limpa nos pés de Vinícius, que só teve o trabalho de deslocar o goleiro.

Sem conseguir encaixar um lance de perigo, o União Barbarense não conseguia jogar. Do outro lado, o São Paulo seguia dominante e, quando resolvia apertar, chegava ao gol. Aos 26, o Tricolor ampliou após mais uma boa jogada de Leo Natel pela esquerda. Desta vez, quem empurrou para as redes foi Caíque.

Com boa vantagem no placar, o São Paulo diminuiu o ritmo nos minutos finais e deu mais espaços para o União Barbarense. Aos 34, Thiago apareceu bem pela esquerda e finalizou com perigo. Lucas Paes fez boa defesa. Aos 43, a equipe do interior descontou com Rodnei, que fez boa jogada pela direita e depois aproveitou rebote do arqueiro são-paulino para marcar.

O gol sofrido mexeu com o Tricolor, que saiu em busca do quarto tento para manter uma boa diferença no marcador. Frizzo teve boa chance ao tentar encobrir o goleiro, mas mandou para fora. Na sequência, Leo Natel fez jogada individual pela esquerda, cortou para dentro e bateu forte. Micael desviou e a bola ainda explodiu no travessão. No último lance do primeiro tempo, Frizzo marcou mais um. Caíque cruzou da direita e o camisa 10 tricolor teve tranquilidade para matar no peito e tocar na saída do goleiro.

A tônica do jogo permaneceu inalterada na etapa final. Soberano na partida, o São Paulo não encontrou dificuldades para fazer o quinto gol. Logo aos oito minutos, Caíque lançou para Heron dentro da área. O centroavante tricolor saiu na cara do gol e só rolou para Vinícius se consagrar.

Com a vitória praticamente assegurada, o técnico tricolor André Jardine aproveitou para mexer no time e dar oportunidades a outros jogadores. As alterações mudaram a configuração do time e favorecem o União Barbarense, que chegou ao segundo gol na marca de 22 minutos. Rodnei recebeu ótimo passe de Frederico e, cara a cara com Lucas Paes, bateu no canto direito do goleiro, que nada pôde fazer. Mesmo com os dois gols marcados, Rodnei não conseguiu evitar a derrota de sua equipe, que ainda não venceu na Copinha. O São Paulo ainda conseguiu marcar o sexto, aos 42, em gol de Paulo Bóia com grande contribuição do goleiro Micael.