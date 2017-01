São Paulo e Palmeiras disputam segunda fase da Copinha na terça

A Federação Paulista de Futebol divulgou na noite do último sábado as datas e horários dos primeiros confrontos da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nos dias 9 e 10 de janeiros, 32 clubes disputarão a fase de mata-mata da competição em ao menos 14 cidades-sede.

Classificado com 100% de aproveitamento, o São Paulo enfrentará a Chapecoense nesta terça-feira, às 18h45 (de Brasília), em Capivari. Já o Palmeiras, que avançou como líder do Grupo 7, com sete pontos ganhos, terá o Sport pela frente, no mesmo dia, mas às 21 horas, em Araraquara.

Os outros 14 jogos da segunda fase da Copinha, assim como seus respectivos dias e horários, serão confirmados ainda neste domingo, após a definição dos últimos classificados da fase de grupos.

Corinthians, já classificado, e Santos, precisando de ao menos um empate, encerrarão suas participações na fase de grupos neste domingo. O Timão encara o Taubaté, às 17 horas, enquanto o Peixe duela com o Audax, às 15 horas.

Veja abaixo a data e horário dos primeiros confrontos da segunda fase da Copa São Paulo:

Segunda-feira, dia 9

Grêmio x Mirassol, às 16h, em Votuporanga

Náutico x Votuporanguense, às 16h, em Tanabi

Ponte Preta x Penapolense, às 18h45, em Marília

Paraná x Marília, às 19h, em Penápolis

Novorizontino x Sergipe, às 20h, em Novo Horizonte

Botafogo x Atlético-MG, às 21h, em São José do Rio Preto

Terça-feira, dia 10

Batatais x Ferroviária, às 16h, em Cravinhos

Botafogo-SP x Vasco, às 16h, em Limeira

Vitória x Red Bull Brasil, às 16h, em Jundiaí

Nova Iguaçu x Capivariano, às 16h, a definir

Primavera x Santa Cruz, às 16h, em Indaiatuba

Ituano x Atlético-PR, às 16h, em Itu

Paulista x Atlético-GO, às 18h30, em Jundiaí

São Paulo x Chapecoense, às 18h45, em Capivari

São Carlos x Independente, às 19h, em São Carlos

Palmeiras x Sport, às 21h, em Araraquara