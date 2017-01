Santos perde para o Avaí em Barueri e é eliminado da Copa São Paulo

O Santos está eliminado da Copa São Paulo. Nesta sexta-feira, o Peixe perdeu para o Avaí por 1 a 0, na Arena Barueri, em duelo válido pela terceira fase do torneio. O gol dos catarinenses foi marcado por Vinicius Baiano, já na segunda etapa.

Após uma primeira fase irregular, com apenas uma vitória em três jogos, os paulistas até conseguiram eliminar o Flamengo-SP, mas agora pararam na equipe catarinense,

Nas oitavas de final, o rival do Avaí será o Juventus-SP, que eliminou o Fluminense, também nesta sexta-feira, após vitória de virada por 2 a 1, na Rua Javari.

O jogo – Logo no primeiro minuto, os catarinenses tiveram boa chance. Vinicius Baiano subiu bem, mas a bola saiu por cima do gol de Fernando Castro. Quatro minutos depois, o mesmo atacante perdeu nova oportunidade, chutando muito alto.

Após o começo forte do Avaí, a partida perdeu ritmo. Aos 16, André Anderson acertou o primeiro chute do Peixe, defendido pelo goleiro Léo Lopes. Porém, a nova grande chance foi do Leão da Ressacada, aos 36. Filipe desviou de cabeça e, em cima da linha, Matheus salvou o Santos.

Antes do intervalo, os paulistas ainda criaram boa oportunidade. André Anderson apareceu novamente batendo de fora da área. O arqueiro catarinense salvou sua equipe, e o jogo foi ao intervalo sem gols.

O Avaí seguiu melhor na segunda etapa. Aos 4, Filipe parou em grande defesa de Fernando Castro. Cinco minutos depois, a bola cruzou a área do Peixe em chute de Foguinho, mas ninguém empurrou para a rede.

Após minutos sem grandes emoções, o Avaí enfim abriu o placar, aos 29. Juninho recebeu na ponta direita, cruzou para a área e o artilheiro Vinicius Baiano empurrou para as redes, colocando os catarinenses em vantagem.

Nos minutos finais, os comandados de Marcos Soares precisaram ir ao ataque, necessitando do empate. A grande chance veio aos 41. Matheus, de cabeça, acertou a trave. No rebote, Jonathan parou em Léo Lopes.

Sem conseguir a igualdade, o Alvinegro Praiano viu o árbitro apitar o fim da partida, aos 50 minutos, concretizando a eliminação dos paulistas, que não seguem em busca do quarto título da Copa São Paulo.