Santos demite técnico Marcos Soares, do sub-20; Aarão Alves assume

O Santos confirmou na tarde desta quarta-feira o que já era esperado desde a última semana, quando foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior após perder por 1 a 0 para o Avaí, na Arena Barueri. O presidente Modesto Roma Júnior informou para a Gazeta Esportiva que Marcos Soares não é mais o técnico da equipe sub-20 do Peixe.

Tricampeão da Copinha e acostumado a revelar craques como Pelé, Robinho, Diego e Neymar, o alvinegro não vive um bom momento em suas categorias de base. Em 2015 e 2016, os ‘peixinhos’ também não apresentaram um bom futebol e caíram de forma precoce no torneio. Minutos após a decisão da diretoria, Marcos postou uma mensagem de despedida em uma rede social:

“Obrigado Santos FC por todo esse tempo de trabalho em um clube com tantas glórias. Foi um prazer fazer parte da história deste clube. Agradecimento especial ao presidente Modesto Roma, diretor-executivo Dagoberto Santos, Dorival Júnior, Ronaldo Lima (gerente de base) e todos que trabalharam no clube. Obrigado a todos os atletas que convivi aqui”, escreveu.

Por conta desse jejum de títulos, a diretoria santista quis dar um ‘chacoalhão’ na equipe sub-20 e as mudanças começaram com a saída de Marcos Soares. Agora, segundo Modesto Roma, os Meninos da Vila serão comandados por Aarão Alves, que sobe do time sub-17.

Desde 2015, os Meninos da Vila caíram na primeira, segunda e terceira fase da Copinha, respectivamente. Além disso, a equipe sub-20 não conquistou qualquer título nas duas últimas temporadas. No fim de 2015, Pepinho Macia deixou o comando da categoria e deu lugar a Marcos Soares, elogiado por Dorival Júnior.

Apesar de ter como prioridade a revelação de jogadores, a diretoria alvinegra acredita que o sub-20 não tem dado muitos frutos nos últimos anos. Afinal, apenas dois jogadores foram promovidos ao profissional no ano passado: Matheus Oliveira e Arthur Gomes.