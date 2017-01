Santos decepciona e fica apenas no empate com Rio Branco pela Copinha

Após sofrer bastante para bater o Floresta, na última quarta-feira, o Santos dava demonstrações de que venceria o Rio Branco com facilidade, na noite desta sexta, na Arena Barueri, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Logo nos primeiros minutos, Léo Souza abriu o placar para o alvinegro. Porém, apesar de controlar a maior parte do duelo, o Peixe foi castigado pela falta de vontade em ampliar o marcador e viu Júnior buscar a igualdade para o time acreano na reta final da segunda etapa.

Mesmo levando o empate, o Peixe assumiu a liderança do grupo 25 de forma isolada. Agora, os comandados de Marcos Soares chegaram aos quatro pontos. Porém, nada está decidido na chave e todas as equipes seguem com chance de classificação. O Rio Branco, por sua vez, é o lanterninha, com apenas um ponto conquistado. Floresta e Audax dividem a segunda colocação, com três pontos cada.

Na última e decisiva rodada, os santistas precisam de apenas um empate contra o Audax-SP, no próximo domingo, às 15h (de Brasília), na Arena Barueri, para alcançarem a vaga. No mesmo dia e estádio, o Rio Branco joga a vida contra o Floresta, às 17h.

O jogo – Assim como aconteceu contra o Floresta, na última quarta-feira, o duelo entre Santos e Rio Branco começou equilibrado na Arena Barueri. Porém, o time acreano demonstrou nervosismo com o passar dos minutos e ‘chamou’ o Peixe para cima.

Mesmo sem ser brilhante, o alvinegro tirou a pressão das costas logo no início do embate. Após cobrança de escanteio aos 7 minutos, a bola rebateu dentro da área e caiu no pé de Léo Souza. Mostrando estilo de centroavante matador, o jovem não se intimidou na frente da meta e bateu firme para abrir o placar na Arena Barueri.

E após uma atuação fraca diante do Floresta, o camisa 9 santista começou inspirado diante do Rio Branco e teve mais duas boas chances para ampliar o marcador. Na melhor delas, aos 11 minutos, Léo Souza mandou a bola na trave do goleiro Thiago.

No restante do primeiro tempo, o Peixe seguiu dominando as ações e sofrendo pouco com as fracas investidas do time acreano, que não mostrou a mesma força do Floresta. Apesar disso, o Santos não conseguiu ampliar o marcador e foi para o intervalo com a vantagem mínima.

Na segunda etapa, o alvinegro continuou com o controle do jogo desde os minutos iniciais, aproveitando-se da fraqueza do Rio Branco. O Peixe, porém, não chegava com muita contundência e apenas esperava um bom contra-ataque para ‘matar’ o duelo.

Porém, uma jovem promessa santista incendiou o confronto. Aos 12 minutos, o técnico Marcos Soares sacou Richard Luca e promoveu a entrada de Nicolas. Mesmo com apenas 17 anos, o atacante mostrou personalidade e criou boas jogadas. A melhor delas, porém, saiu dos pés de Giovane.

Aos 17 minutos, após uma cobrança de falta rebater na barreira, o meia pegou de primeira e acertou a trave do goleiro Thiago. No lance seguinte, Ton Ton finalizou da entrada da área. O arqueiro do Rio Branco rebateu para o meio e a bola ficou livre para Léo Souza. Porém, ao contrário do que aconteceu no primeiro tempo, o centroavante demonstrou nervosismo na cara do gol e isolou por cima da meta.

Logo após a inacreditável chance desperdiçada, o time acreano cresceu na partida e conseguiu fazer o que poucos esperavam. Aos 33 minutos, Júnior cobrou falta de longa distância e deixou tudo igual na Arena Barueri.

O tento abateu o Santos. Após levarem o empate, os ‘peixinhos’ voltaram a sentir a mesma tensão do jogo contra o Floresta e não conseguiram ficar na frente do marcador, embolando o grupo 25 da Copinha.