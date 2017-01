Salvador na Copinha, Giovane sonha com mais chances entre os profissionais

O Santos suou para bater o Floresta por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, na Arena Barueri. O único gol da partida, que marcou a estreia do Peixe na Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi marcado pelo meia Giovane, logo no primeiro minuto do segundo tempo. Apesar da vitória, o futebol apresentado pelos ‘Meninos da Vila’ ficou aquém do esperado e não agradou a torcida. Porém, o jovem de 18 anos acha que o jogo ruim se deve ao fato d tensão pela estreia e acredita que o alvinegro ainda pode chegar longe na Copinha.

“Estrear sempre é mais complicado porque os times jogam com mais cautela. Não foi uma brilhante partida, mas a gente conseguiu o mais importante, que era começar a competição com uma vitória. Agora é seguir trabalhando para evoluir durante o campeonato. Nosso objetivo é brigar pelo título e vamos em busca disso”, analisou Giovane.

Cria das categorias de base do Peixe, Giovane chegou ao Santos em 2011, aos 12 anos, após passagem pelo Red Bull Brasil. Capitão da equipe sub-17 e com passagem pela seleção brasileira sub-15, o meia, tem conquistado cada vez mais espaço no clube, espera subir para os profissionais ainda neste ano, contrariando o presidente Modesto Roma Júnior. O mandatário afirmou no começo da semana que não esperava nenhuma grande revelação santista durante a Copinha.

“Este ano será o meu segundo na equipe sub-20 e espero poder seguir demonstrando que tenho condições. Estou no Santos desde os meus 12 anos e sinto que a cada temporada fico mais perto de alcançar o meu objetivo, que é conseguir uma oportunidade entre os profissionais. Continuarei treinando firme para chegar lá”, concluiu.

Com a vitória sobre o Floresta, o alvinegro alcançou a liderança do grupo 25 da Copinha. Os ‘peixinhos’ dividem a ponta com o Audax-SP, que bateu o Rio Branco por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira. Na próxima rodada, o Santos encara o Rio Branco, nesta sexta-feira, às 20h (de Brasília), também na Arena Barueri.