Paulista vence o São Carlos e enfrenta a Chape nas quartas da Copinha

Jogando no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, o Paulista não decepcionou sua torcida e garantiu vaga às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o São Carlos por 2 a 1.

O Paulista dominou a partida no primeiro tempo e, aproveitando a fragilidade do São Carlos, abriu 2 a 0, com gols de Criciúma e Molter. Já na segunda etapa, quando parecia que o Paulista voltaria a apresentar um bom futebol, a equipe de Jundiaí caiu de ritmo e viu o São Carlos diminuir com Pedro Lopes.

Com o resultado, o Paulista encara a Chapecoense, uma das sensações da Copinha, nas quartas de final da competição.

O jogo – O São Carlos até começou melhor no jogo, tocando a bola no campo de ataque e dando indícios de que faria um jogo tranquilo. No entanto, aos oito minutos, um erro do zagueiro Luiz Henrique fez com que o Paulista abrisse o placar. O defensor dominou errado e deixou a bola nos pés do camisa 10 Bryan, que tocou para Molter rolar na medida para Criciúma, que só teve o trabalho de mandar para o fundo das redes.

Nervoso, o time do São Carlos não conseguia criar boas jogadas, enquanto o Paulista de Jundiaí, apoiados pela torcida, apostava nos rápidos contra-ataques.

Aos 16 minutos, o São Carlos chegou ao ataque com perigo. Em cobrança de falta, Neto chutou de longe e viu o goleiro Enzo espalmar para a linha de fundo.

Não demorou muito para o Paulista ampliar a vantagem. Em contra-ataque, Zuquinha foi à linha de fundo e cruzou na medida para o centroavante Molter, que se antecipou ao zagueiro e anotou o segundo gol.

O camisa 10 Giovanni mostrou que o São Carlos estava mal em campo e cometeu uma falta dura em Bryan, e acabou levando o cartão amarelo.

No segundo tempo, o São Carlos, após três substituições, voltou melhor e deu trabalho para o Paulista. Depois de alguns bons chutes, o São Carlos diminuiu o placar. Em cobrança de falta, o goleiro Enzo saiu mal do gol e viu Pedro Lopes testar firme para botar fogo no jogo: 2 a 1.

O goleiro Enzo, que falhou no gol do São Carlos, se redimiu minutos depois. Aos 30 minutos, Guilherme chutou colocado, mas viu Enzo pular e defender com a mão direita. Já no final da partida o São Carlos teve uma grande chance para empatar o jogo.

Pedro Lopes realizou belo drible na linha de fundo e cruzou para Luis Henrique, que se atrapalhou com a bola e chutou para a defesa de Enzo.