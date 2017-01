Palmeiras é eliminado e frustra sonho de título inédito da Copinha

Não será em 2017 que o Palmeiras acabará com o jejum na Copa São Paulo de Futebol Júnior. No encerramento da rodada desta terça-feira, o alviverde acabou eliminado mais uma vez de forma precoce da principal competição de base do país. O algoz dessa vez foi o Sport, que chegou para o confronto como azarão, mas saiu da Fonte Luminosa, em Araraquara, com a classificação à terceira fase da competição graças a uma vitória por 1 a 0. Agora, os pernambucanos vão encarar o Batatais na próxima fase, ainda sem data e local definidos.

Depois de passar pela primeira fase com certa tranquilidade, com duas vitórias e apenas um empate, o Verdão teve a possibilidade de seguir atuando no local onde fez toda a fase de grupos. Já o Sport teve de se deslocar por ter se classificado apenas como segundo colocado, após uma campanha de duas vitórias magras e uma derrota justamente para o Batatais.

Favorito a ficar com a vaga, o Palmeiras se portou em campo como tal. Pressionou e teve mais posse de bola praticamente todo o jogo. Mas, os excessivos erros de passe na frente e os espaços atrás faziam o Sport um adversário sempre muito perigoso.

Na primeira etapa, o Verdão teve grandes oportunidades de abrir o placar com Juninho, Gabriel Barbosa e Léo Passos. Em todas, porém, os atacantes alviverdes acabaram falhando de forma inacreditável. Assim, o Leão se manteve vivo para o segundo tempo.

E o castigo não demorou para chegar. Logo aos três minutos, novamente o Palmeiras se mostrou desorganizado em sua defesa e deu espaço pelo seu lado esquerdo. O Sport, então, foi fatal. Bala bateu cruzado, mas pegou mal na bola. Porém, Wallace, como um típico centroavante, estava no segundo pau, bem posicionado, e só teve o trabalho de empurrar para as redes.

O gol deixou o Palmeiras atordoado. A equipe tentou buscar o empate a todo modo, mas o nervosismo falou mais alto e os erros só aumentaram, tornando até a vida dos rubro-negros mais fácil. Na melhor chance de marcar, Léo Passos cabeceou a queima rouca e o goleiro Lucas fez um verdadeiro milagre.

No último lance do jogo, o Sport pôde ampliar sua vitória graças a um pênalti sofrido por Caio. Araçoiaba bateu, mas o goleiro Daniel Fuzato fez linda defesa. O sentimento, no entanto, foi amargo, já que no mesmo instante o árbitro encerrou o jogo e confirmou a eliminação do Palmeiras da Copa São Paulo de Futebol Júnior.