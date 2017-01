Modesto não acredita em revelação na Copinha: “Frutas já foram colhidas”

Nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), o Santos estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, contra o Floresta, na Arena Barueri. A competição, que é disputada por equipes sub-20, serve para revelar novos talentos para o futebol brasileiro. O presidente santista Modesto Roma Júnior, porém, acredita que o Peixe, acostumado a subir grandes atletas como Robinho, Neymar, Diego e Ganso, não deve ter novos ‘Meninos da Vila’ se destacando entre os profissionais em 2017.

“Nós não podemos esquecer que a nossa base já cedeu muitos jogadores ao time principal e que não estão voltando para disputar a Copinha, como Arthur Gomes, Thiago Maia, Caju, e tantos outros. Para nós, a disputa da Copinha é mais para os jogadores terem experiência em uma grande competição. Eu acho que dificilmente nesta Copinha vá sair alguém para o profissional, porque vários nomes já saíram. As frutas mais saborosas já foram colhidas do pé. Os jogadores já subiram. É um time mais desfalcado desses meninos”, afirmou o mandatário em entrevista para a Fox Sports.

Apesar da desconfiança de Modesto, o sub-20 do alvinegro realizou um jogo-treino contra o Taubaté, na última quinta-feira, no CT Rei Pelé, e venceu por 4 a 1, com gols de Léo Souza, Marquinhos Tu, Richard Luca e Higor. A partida animou o técnico Marcos Soares, que tem promovido mudanças na equipe, já que alguns jogadores estão lesionados e na Seleção Brasileira.

“A gente chegou da Copa RS e mudou bastante o time. Realizamos dois jogos-treinos, com o Taboão da Serra na semana passada e agora com o Taubaté. É importante, pois dá ritmo, confiança para os jogadores que estão entrando, mostrando que têm potencial, mas não vinham jogando. Eles estão entendendo o que eu quero, tendo muita mobilidade em campo, ficando bastante com a bola”, afirmou o comandante.

Além do Floresta na próxima quarta, o alvinegro ainda terá pela frente na Copinha o Rio Branco-AC, na sexta-feira, e o Audax-SP, no domingo. Todas as partidas da primeira fase serão na Arena Barueri. A competição começa oficialmente nesta segunda-feira e termina no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo.