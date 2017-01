São Marcos manda mensagem de apoio a goleiro do Batatais

Mesmo aposentado dos gramados, Marcos segue como um ídolo incontestável pelo que fez com a camisa do Palmeiras e da Seleção Brasileira. Na Copa São Paulo, o ex-goleiro foi homenageado por Gerson, do Batatais, quando defendeu os pênaltis na decisão contra o Botafogo, do Rio de Janeiro. O arqueiro usa, inclusive, a camisa 12 por causa do Santo alviverde.

Ao saber das atitudes de Gerson, Marcos fez questão de gravar um vídeo para dar uma palavra de apoio ao menino antes da final desta quarta-feira contra o Corinthians. O jovem, inclusive, chegou a abandonar a carreira para trabalhar com a mãe e só retornou para a disputa da Copa São Paulo.

“Primeiro parabenizar pela campanha, tá pegando muito, moleque! Agradecer pela moral que você me deu quando pegou os pênaltis. Independentemente do resultado, saiba que já foi demais a sua Taça São Paulo. Vai pegar uma bucha, o Coringão, Pacaembu cheio, mas tenho certeza que você vai fazer a sua parte bem feita. Uma hora a gente combina de assistir a um jogo do Verdão, beleza?

O Batatais é a grande surpresa da competição e só chegou à final depois da eliminação do Paulista de Jundiaí em virtude de problemas na documentação de um atleta. O jogo desta quarta-feira no Pacaembu começa às 16 horas.