“Gato” da Copinha é suspenso pela Federação Paulista de Futebol

O jogador Heltton Matheus Cardoso Rodrigues, que ficou conhecido após ser descoberto como “gato” na Copa São Paulo, na qual atuou pelo Paulista, de Jundiaí, foi suspenso preventivamente pela Federação Paulista de Futebol.

Leia mais:

Gato da Copinha se explica no Mesa Redonda

O atleta, que jogou como Brendon na Copinha, já admitiu ter usado documentação falsa para participar do principal torneio de juniores do Brasil. Com a descoberta do caso, sua equipe acabou desqualificada, antes de disputar a final, contra o Corinthians. O Batatais herdou o lugar na decisão.

De acordo com o despacho da FPF, assinado por Antonio Assunção de Olim, presidente da entidade, o atleta “praticou grave infração, prejudicando, além de sua equipe, outras agremiações que disputaram a 48ª Copa São Paulo de Futebol Júnior”.

Após o caso ter sido descoberto, o atleta pediu desculpas e assumiu a culpa, eximindo o Paulista. “Fui eu. Eu estou sendo homem para assumir isto. Fui eu que tramei tudo. Tudo que aconteceu foi por culpa minha”, contou, à rádio Jovem Pan.

A suspensão de Heltton é válida até a realização do julgamento do atleta. Assim, ele não pode atuar como jogador de futebol enquanto não tiver sua punição definida.