Galinho goleia e confirma vaga na próxima fase da Copinha

O Atlético-MG confirmou a classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao vencer o São Raimundo, por 4 a 0, na noite desta quinta-feira, em Novo Horizonte. O tento deixou o Galo com seis pontos, ao lado do líder por critérios de desempate, Novorizontino.

A partida começou equilibrada. O Atlético buscava o resultado, mas não contava com profundidade, algo que atrapalhava as ações alvinegras. O técnico preto e branco, porém, foi organizando a equipe aos poucos para dar um ritmo melhor para seu time.

Aos 10, o Galo teve sua primeira grande oportunidade. Após cruzamento, Índio desviou de cabeça e a bola esbarrou na trave. Na sequência o goleiro do São Raimundo defendeu. Na metade do jogo o duelo perdeu em qualidade. No finalzinho do primeiro tempo, o Galo conseguiu abrir o placar. Com cruzamento da direita, Índio aproveitou a chance e balançou as redes.

Na volta para o segundo tempo, com mais tranquilidade, o Galo pôde estudar mais a partida. Mas foi com gol contra que o segundo gol atleticano aconteceu. Renan cruzou e o zagueiro Gustavo mandou para o fundo das redes da sua própria equipe. Mesmo após o gol, o Atlético seguiu sendo mais forte em campo.

Aos 39, o Galo chegou ao terceiro gol. Marquinhos recebeu da direita, teve tranquilidade de mandar para o fundo das redes. Aos 42, Hélio Jr foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Marquinhos foi para a cobrança e anotou o tento e deu números finais.

A equipe alvinegra volta a campo no sábado, às 11h (de Brasília), contra o Novorizontino, em confronto que servirá apenas para cumprir tabela, pois as duas equipes já estarão classificadas.