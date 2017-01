Fluminense vence o Grêmio Osasco, mas avança em segundo

O Fluminense venceu o Grêmio Osasco por 2 a 1 na noite deste domingo, e conseguiu se classificar para a segunda fase da Copa São Paulo de Juniores. Os gols do jogo foram marcados por Wendel e Breno Caetano para o Flu, e Wesley Alves descontou para o Osasco.

A equipe paulista já entrou em campo classificada, já que o Interporto-TO e Real Noroeste-ES, os outros integrantes do grupo 27, empataram na preliminar por 2 a 2. O Tricolor, por sua vez, corria risco de ser eliminado em caso de derrota.

O duelo em Osasco foi equilibrado. No primeiro tempo, a equipe da casa começou melhor mas o Flu reagiu e saiu na frente aos 28 minutos. O volante Wendel aproveitou uma bola mal rebatida pela zaga e chutou da meia lua para abrir o placar.

O Osasco empatou no início do segundo tempo, na cobrança de um escanteio pela esquerda do ataque. Bola levantada na área e Wesley Alves subiu mais que a zaga para cabecear para a rede.

O Flu foi em busca da vitória e chegou ao gol salvador aos 30 minutos. Paulinho faz jogada pela ponta esquerda e cruza para traz. A defesa corta de cabeça e a bola sobra para Breno Caetano, livre na entrada da área, mandar um balaço sem defesa para o goleiro adversário.

Mesmo com a derrota, o Osasco fechou a fase de grupos em primeiro lugar, e terá o Juventus-SP como adversário na próxima etapa da competição. Já o Flu avançou em segundo e pega o Figueirense-SC.