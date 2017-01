Corinthians vence e passa como líder, mas sem melhor campanha

O Corinthians conseguiu uma segura vitória por 3 a 2 sobre o Taubaté na tarde deste domingo, na cidade homônima do interior paulista, e passou para a próxima fase da Copinha na primeira posição do Grupo 17 da competição. A ressalva ficou por conta dos dois tentos sofridos já na parte final da partida, que tiraram do time a melhor campanha do torneio e deu o “título” ao rival São Paulo.

Mesmo com boa presença da torcida adversária, o Timão foi superior durante todo o jogo, contando com uma boa combinação entre o centroavante Carlinhos, com dois gols, e o meia Pedrinho, com duas assistências e muitos dribles. O destaque negativo foi o zagueiro reserva João Vitor, que fez um gol contra bizarro nos acréscimos.

Apesar de ir para o mata-mata como provável segundo na classificação geral, o clube do Parque São Jorge pode reverter a desvantagem caso vença o Manthiqueira, provavelmente na terça-feira, em Taubaté, por dois gols de diferença a mais do que o Tricolor. Caso os são-paulinos percam para a Chapecoense, por sinal, a melhor campanha já passa a ser do Corinthians. O Taubaté, por sua vez, encara o Coritiba.

O Alvinegro abriu o placar aos 16 minutos de bola rolando, na primeira bela jogada de Pedrinho na partida. Após receber a bola na direita, ele encarou a marcação do adversário, cortou para o pé esquerdo e, da intermediária, deu belo passe rasteiro, em profundidade. Carlinhos correu nas costas da zaga e, cara a cara com o goleiro, deu um toque cruzado, de primeira, para balançar a rede e pedir silêncio à torcida. Pouco depois, Pedrinho quase fez um gol de placa ao driblar quatro adversários, mas Robinho salvou em cima da linha.

Amarelado pela comemoração no lance do gol, o centroavante continuou a fazer boa dupla com o camisa 7, sofrendo falta perigosa na entrada da área aos 36 minutos, batida por Mantuan. A barreira desviou e a redonda foi para escanteio, que deu chance a uma jogada bem treinada por Osmar Loss. Fabrício Oya cobrou curto para Mantuan, novamente na entrada da área. O volante esperou a defesa sair e tocou para Pedrinho, que entrou livre na área e cruzou rasteiro para Carlinhos só empurrar à rede sem goleiro.

Preocupado com a possibilidade de perder o seu centroavante para a próxima fase em caso de um segundo amarelo, Osmar Loss promoveu uma alteração no intervalo, colocando o lateral esquerdo Carlos na vaga de Carlinhos e adiantando Guilherme Romão para a função de atacante. Logo aos seis minutos, a mudança já surtiu efeito. Em bola espirrada pela defesa, Romão dominou na entrada da área e chutou forte, cruzado, sem chances para o goleiro.

Após abrir a vantagem, o Alvinegro relaxou e passou a tocar a bola mais de lado em sua defesa, aparentando satisfação com o 3 a 0. O desinteresse, porém, acabou custando caro. Após chutão da defesa do Taubaté, Itajubá apareceu livre entre Dell’Amore e Franklin, aproveitou saída errada de Filipe e tocou para o gol sem goleiro, aos 30 minutos da etapa final.

Animado pela possibilidade de buscar um empate, que parecia distante durante todo o jogo, o Taubaté esquentou o jogo e passou a fazer mais faltas, irritando os corintianos. O meia Fabrício Oya, por exemplo, ficou bravo com um carrinho por trás de Erick e levou amarelo por reclamação. Logo na sequência, fez seu melhor lance no jogo, deixando Matheus cara a cara com o goleiro, mas o atacante chutou em cima de Felipe.

Depois da jogada perigosa, os ânimos voltaram a um estado parecido com o do restante do segundo tempo, mudando apenas nos acréscimos, em lance inusitado. João Vitor, que acabara de entrar na vaga de Dell’Amore, recuou errado para Filipe, que estava fora do gol. A bola correu rápido e cruzou a linha, selando o 3 a 2 com uma cena diferente após três jogos de domínio absoluto corintiano na fase de grupos.