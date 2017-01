Copinha começa com empate sem gols entre Ferroviária e Vila Nova-MG

A maior competição de base do país, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, deu seu pontapé inicial em 2017 na noite desta segunda-feira com o confronto entre Ferroviária e Vila Nova, de Minas Gerais. Mas, quem foi ao estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, voltou para casa sem assistir gols. Apesar das inúmeras chances criadas por ambas as equipes, o empate por 0 a 0 persistiu até o apito final.

O resultado não é vantajoso para nenhum dos dois times, já que a briga deve ser pela segunda posição do Grupo 7, onde o Palmeiras é cabeça de chave e favorito. O Paranoá, do Distrito Federal, adversário do Verdão também nesta segunda, a partir das 21h, completa o grupo.

Jogando em casa, os meninos da Ferroviária tomaram a iniciativa, mas encontraram muitas dificuldades para acertar o “último passe”, talvez pelo nervosismo da estreia. Aos poucos, os mineiros foram equilibrando as ações e começaram a criar perigo, principalmente nas bolas paradas. Em uma delas, João Batista perdeu oportunidade incrível já dentro da pequena área.

Mas, a maior lamentação veio depois, quando Caíque subiu bonito para marcar seu gol. O problema é que o auxiliar anulou o lance assinalando impedimento. “Não acho que estava impedido, não. Mas a subida foi bonita”, comentou o jogador na saída para o intervalo.

Na segunda etapa, o Vila Nova não conseguiu chegar ao ataque com a mesma frequência e a Ferrinha tomou conta do jogo, buscando o gol a toda maneira. Rodolfo e Lauro perderam grandes oportunidades. O goleiro Igor, do Vila Nova fez grandes defesas e o travessão impediu que Lucas Freitas corresse para o abraço após linda cobrança de falta.

Desta forma, não teve jeito. Com o apito final, nenhum jogador conseguiu enxergar o empate sem gols como bom resultado. “A gente sentiu um pouco a ansiedade, tentamos jogar compacto, mas não deu muito certo”, analisou Vicente, do Vila Nova.

Por outro lado, Pedro, que completou 16 anos em novembro, comemorou pelo menos a sua oportunidade precoce de jogar a Copinha. “Uma grande oportunidade que eu estou tendo. Procurei trabalhar duro, porque eu era sempre o mais novo, e é uma felicidade poder entrar em um torneio muito visto e só tenho a agradecer a oportunidade. Não sinto muito o peso, porque sou mais novo e não tenho tanta responsabilidade como eles. E o grupo me apoiou muito para que eu não me sinta abaixo dos outros. Isso fez a diferença para mim na preparação para essa Copa”, comentou o garoto.