Copa São Paulo de Juniores abre calendário do futebol brasileiro

Principal competição voltada à categoria de base no Brasil, a Copa São Paulo de Futebol Júnior abre o calendário esportivo no País a partir desta segunda-feira, com a realização de duas partidas. Na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, Ferroviária e Villa Nova-MG duelam às 18h45 (de Brasília). Mais tarde, às 21 horas (de Brasília), é a vez do Palmeiras entrar em campo para enfrentar o Paranoá-DF.

No ano de 2017, a 48ª edição da Copinha terá 120 times divididos em 30 grupos de quatro equipes na primeira fase do torneio. Após a realização de três rodadas, os dois melhores de cada chave avançam para a próxima etapa, que já é eliminatória. Como de costume, a final será realizada no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, no Estádio do Pacaembu.

Confira aqui a tabela do torneio

Primeiro time paulista a estrear na competição, o Palmeiras chega na Copa São Paulo de Futebol Júnior em busca do primeiro título. Vice-campeão em duas oportunidades – a primeira em 1970, ao perder para o rival Corinthians, e a segunda em 2003, quando foi derrotado pelo Santo André nos pênaltis – o Verdão quer mudar a história para começar o ano levantando um troféu.

Maior campeão da Copinha, com nove títulos conquistados, o Corinthians vem para a edição de 2017 com o objetivo de ampliar esta marca. Finalista nos últimos três anos, o Timão procurará manter a sequência e, de preferência comemorar mais uma conquista, já que no ano passado perdeu para o Flamengo nos pênaltis. Para isso, o Alvinegro aposta na base da equipe vice-campeã de 2016. O técnico Osmar Loss inscreveu dez jogadores que fizeram parte do grupo que chegou à final. O Alvinegro está no Grupo 17, junto com Taubaté, Operário-MS e Pinheiro.

Sem levantar a taça da Copa São Paulo de Futebol Júnior há sete anos, o São Paulo buscará alterar esta escrita em 2017. Para tanto, o Tricolor confia na força da equipe sub-20, que no ano passado conquistou cinco títulos, entre eles o da Copa Libertadores da América da categoria. Os jovens jogadores do São Paulo terão uma motivação a mais na Copinha: Rogério Ceni, técnico da equipe principal, estará de olho nos atletas. O Tricolor está no Grupo 13, ao lado de Capivariano, Genus e União Barbarense.

Com um trabalho de base reconhecido no cenário nacional, o Santos chega à 48ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior buscando retomar o protagonismo. O Peixe não conquista o título da Copinha desde 2014, ano em que bateu o rival Corinthians e levantou o caneco da Copinha pela terceira vez. O Santos aparece no Grupo 25, que também tem Osasco Audax, Floresta e Rio Branco-AC.

Flamengo defende o título de 2016 – Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Flamengo terá o desafio de defender o título conquistado em 2016, quando derrotou o Corinthians nos pênaltis. O Rubro-Negro busca o quarto troféu da competição para se igualar ao Internacional, terceiro maior vencedor do torneio.

Atrás apenas do Timão em número de conquistas da Copinha, o Fluminense tenta quebrar um longo jejum. O Tricolor carioca não vence o campeonato desde 1989, ano em que bateu o Juventus e se consagrou pentacampeão. Vencedor em 1992, o Vasco buscará seu segundo título, enquanto o Botafogo, campeão brasileiro sub-20, tentará levantar a taça pela primeira vez.