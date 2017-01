Botafogo goleia o Sergipe e assume a liderança do Grupo 3

O Botafogo assumiu a liderança do Grupo 3 da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao golear o Sergipe por 4 a 1, em partida disputada na noite desta quinta-feira, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. O resultado fez o Alvinegro de General Severiano agora soma quatro pontos ganhos, enquanto o Sergipe segue com três pontos ganhos, na terceira colocação da chave.

O resultado fez justiça ao desempenho do Botafogo, principalmente no primeiro tempo, quando construiu a vitória sem qualquer dificuldade. O Sergipe começou a partida com muita desatenção e só melhorou quando não havia mais condição de reverter o resultado. No outro jogo do grupo, Rio Preto derrotou o Alecrim por 3 a 2. Na próxima rodada, o Botafogo vai enfrentar o Rio Preto, enquanto o Sergipe terá pela frente o Alecrim.

O jogo – O Botafogo partiu para o ataque assim que a bola rolou, buscando a marcação do primeiro gol. Acuado, o Sergipe apenas se defendia. Aos nove minutos, a equipe carioca marcou o primeiro gol. Jordan acertou um bonito chute da entrada da área, sem chances para o goleiro Lucas. A vantagem não diminuiu o ímpeto do Alvinegro carioca que seguiu pressionando, enquanto o Sergipe tentava respirar em campo.

Aos 23 minutos, o Botafogo ampliou. Wenderson foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti que Igor Cássio bateu com categoria, sem chances para o goleiro sergipano.

O técnico da equipe nordestina modificou a equipe, mas o Botafogo seguiu mandando no jogo. Aos 30 minutos, Alisson investiu pela esquerda, se livrou da marcação e cruzou para Rickson empurrar para as redes sergipanas. Três minutos depois, a equipe de General Severiano marcou o quarto gol. Após cruzamento da esquerda, Igor Cássio subiu mais do que a zaga e colocou nas redes de Lucas.

Depois do quarto gol, o Botafogo reduziu o ritmo, mas o Sergipe não mostrava força para pretender melhor sorte na partida. Depois dos 40 minutos, o sistema de irrigação do gramado foi ligado por acidente e a partida foi interrompida até que tudo voltasse ao normal.

O segundo tempo começou com a mudança de comportamento do Sergipe que passou a atuar de forma mais ofensiva. Aos quatro minutos, Tacio recebeu lançamento em profundidade, mas o goleiro Diego saiu com precisão e conseguiu bloquear o chute.

O Botafogo respondeu com um chute forte de Jorge. O goleiro Lucas deu rebote, mas o ataque alvinegro não aproveitou. Por volta dos 20 minutos, a partida ficou muito monótona. O Botafogo não mostrava ambição de aumentar o placar, enquanto o Sergipe tentava reduzir o prejuízo.

Aos 26 minutos, a equipe de Aracaju marcou o primeiro gol. Após cruzamento na área, Marcelinho subiu livre e colocou nas redes cariocas. O Botafogo não se abalou com o gol sofrido e seguiu controlando as ações, sem pressionar em busca do quinto gol, mas também sem dar chances ao adversário. Nos minutos finais, a equipe carioca apenas tocou a bola para evitar o desgaste, enquanto o Sergipe desistiu de lutar por um resultado melhor.