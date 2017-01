Após eliminação, Santos quer mudanças no sub-20 e técnico pode cair

Tricampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e acostumado a revelar craques como Pelé, Robinho, Diego e Neymar, o Santos não vive um bom momento em suas categorias de base. Na última semana, o alvinegro perdeu por 1 a 0 para o Avaí e foi eliminado da Copinha. Em 2015 e 2016, os ‘peixinhos’ também não apresentaram um bom futebol e caíram de forma precoce. E por conta desse jejum, a diretoria santista quer dar um ‘chacoalhão’ na equipe sub-20 e pretende fazer mudanças.

Na última terça-feira, uma reunião entre os diretores do Peixe acabou sem uma definição sobre o futuro da categoria. Nesta quarta, porém, um novo encontro deve ocorrer e pode selar a saída do técnico Marcos Soares. O comandante só deve permanecer caso se comprometa a aplicar mudanças no time.

Desde 2015, os Meninos da Vila caíram na primeira, segunda e terceira fase da Copinha, respectivamente. Além disso, a equipe sub-20 não conquistou qualquer título nas duas últimas temporadas. A última mudança na comissão técnica aconteceu no fim de 2015, quando Pepinho Macia deixou o comando da categoria e deu lugar a Marcos Soares, elogiado por Dorival Júnior.

Apesar de ter como prioridade a revelação de jogadores, a diretoria alvinegra acredita que o sub-20 não tem dado muitos frutos nos últimos anos. Afinal, apenas dois jogadores foram promovidos ao profissional no ano passado: Matheus Oliveira e Arthur Gomes.