Sem Neymar, Barcelona tenta confirmar vaga na final da Copa do Rei

Nesta terça-feira, às 18 horas (de Brasília), Barcelona e Atlético de Madrid decidem quem vai à final da Copa do Rei. A partida acontece no Camp Nou, casa dos catalães, e pode colocar o time de Messi e Neymar na decisão pela quarta temporada consecutiva.

Na partida de ida, na capital da Espanha, os comandados de Luis Enrique conquistaram importante vitória, por 2 a 1, abrindo vantagem para a volta, em seus domínios. O técnico está ansioso para garantir uma vaga na final.

“É uma ótima competição, e estamos ansiosos para alcançar a final da Copa do Rei mais uma vez”, afirmou o treinador, que venceu as duas edições do torneio em que esteve à frente do Barça, em 2015 e 2016.

Neymar, suspenso, está fora da partida, e a disputa por sua vaga está entre o turco Arda Turan e o espanhol Denis Suárez. Os meias Sergio Busquets e Andrés Iniesta vêm se recuperando de problemas físicos, assim como o zagueiro Piqué. Por outro lado, Rafinha, com o nariz fraturado, deve ficar fora.

Pelo lado do Atlético de Madrid, o objetivo é conseguir uma virada fora de casa. O técnico Diego Simeone sabe da dificuldade, mas não perde as esperanças. “A realidade é clara, eles são muito fortes em casa”, analisou o argentino, ao Marca.

O francês Antoine Griezmann, grande nome do time, nunca marcou gols no Camp Nou, tanto pelo Atlético, como também pela Real Sociedad, seu ex-clube. Mais do que nunca, a equipe de Madri necessita de uma boa atuação do jogador para avançar à decisão.

Quem passar para a final da Copa do Rei espera o vencedor da outra semi, disputada entre Celta e Alavés. Na ida, o placar foi 0 a 0. O Barça busca o tricampeonato da competição, além do 29º título da história. Os catalães são os maiores campeões da competição. O Atlético, por sua vez, busca o 11º troféu.