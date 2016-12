Mesmo sem trio MSN, Barcelona faz sete gols e avança na Copa do Rei

O Barcelona não precisou de Messi, Neymar e Suaréz para dar show na noite desta quarta-feira, no estádio Camp Nou. Diante da modesta equipe do Hércules, os catalães aplicaram uma goleada por 7 a 0 e confirmaram vaga nas oitavas de final da Copa do Rei. Como o trio MSN ganhou férias antecipadas, Arda Turan acabou sendo o grande destaque na vitória do Barça com três gols marcados.

O Hércules, que é o quarto colocado do grupo 3 da Terceira Divisão espanhola, até que chegou a sonhar com uma classificação histórica depois de um empate por 1 a 1 no duelo de ida, em Alicante, e pelo ofato de muitos titulares do técnico Luis Henrique não estarem em campo. Mas, o entusiasmo durou pouco. Mesmo preguiçoso na primeira etapa, o Barcelona abriu 2 a 0 no placar e e jogou o segundo tempo afim de dar espetáculo.

A goleada começou a ser escrito pelos pés do lateral Digne, que marcou seu primeiro gol com a camisa azul-grená depois de passe de Rafinha. Ainda antes do intervalo, Rakitic ampliou ao converter pênalti sofrido por Ardar Turan. A verdade é que ali o jogo já estava resolvido, mas, para o azar o Hércules, Luis Henrique queria mais e mandou sua equipe ao ataque.

Logo nos minutos iniciais da etapa final, o brasileiro Rafinha Alcântara marcou um golaço em finalização de fora da área. Em seguida, Arda Turan foi às redes depois de receber cruzamento de Vidal e cabecear sem chances para o goleiro rival. Paco Alcácer fez o quinto – não perca a conta -, também de cabeça e foi mais um reforço recém contratado a desencantar com a camisa do Barça nesta quarta. Já nos minutos finais, Arda Turan, que já havia sofrido um pênalti e marcado um gol, mostrou disposição para fazer mais dois e fechar a goleada por 7 a 0.

O sorteio dos confrontos e das datas das oitavas de final da Copa do Rei estão marcados para acontecer nesta sexta-feira, na sede da Federação Espanhola de Futebol.