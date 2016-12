Barcelona dará mais dias de férias para Messi, Neymar e Suarez

Dispensados antes do restante do elenco do Barcelona, Messi, Suarez e Neymar terão mais tempo para curtir suas férias. Os atacantes e o volante Mascherano, também sul-americano, deverão se reapresentar apenas no dia 2 de janeiro de 2017, três dias depois dos demais.

Além do tridente, o zagueiro Piqué também foi liberado antes da partida contra o Hérculos pela Copa do Rei, na qual o Barça venceu por 7 a 0. Pela Copa, a equipe catalã só jogará novamente no dia 4 de janeiro, ainda sem um adversário definido. O sorteio da próxima fase da competição será nesta sexta-feira.

Segundo o jornal catalão Mundo Deportivo, os astros da equipe podem voltar antes da data estipulada dependendo de qual equipe seja sorteada para o confronto.

Na atual temporada, o trio de ataque catalão segue sendo muito efetivo. Em vinte jogos, Messi já foi às redes 23 vezes, sendo dez delas na fase de grupo da Liga dos Campeões. Suarez, por sua vez, fez 15 gols em 21 partidas enquanto Neymar, mais garçom do que nas temporadas anteriores, fez seis gols.