Rússia teme falta de torcedores na Copa das Confederações

A Rússia será sede da Copa das Confederações pela primeira vez na história. O país europeu recebe a competição do dia 17 de junho até 2 de julho, e se mostrou preocupado com a falta de torcedores nos estádios russos. O governo local reconheceu que a baixa procura por ingressos é um problema.

“Estamos inquietos no que diz respeito à venda de ingressos para a Copa”, disse o vice-presidente russo Vitaly Mutko, que também é presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2018, à R-Sport.

Oito países participam da competição internacional, que antecede a Copa do Mundo de 2018, também na Rússia. As seleções estão divididas em dois grupos, com Rússia, Nova Zelândia, Portugal e México no grupo A, e Camarões, Chile, Austrália e Alemanha no grupo B.

“200.000 ingressos foram vendidos até agora, quando nossas previsões eram de 700.000. A partir do próximo 19 de abril abriremos bilheterias por todo o país. Confiamos em que a situação melhore”, completou Mutko.