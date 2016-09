Tranquilo, Cruzeiro recebe mistão do Botafogo pela Copa do Brasil

Com a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil praticamente assegurada, o Cruzeiro recebe o time misto do Botafogo nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela rodada de volta das oitavas de final. Na ida, a Raposa goleou por 5 a 2 e agora pode até perder por três gols de diferença que avança na competição. O Glorioso só se garante se golear por quatro ou mais gols de vantagem.

O jogo, porém, pode servir de um tira-teima entre as equipes. Isso porque o Cruzeiro, além da goleada da ida, venceu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro por 1 a 0. Já no returno, dentro do Mineirão, o Glorioso deu o troco, aplicando os 2 a 0. O resultado ligou o sinal de alerta nos cruzeirenses.

“Esse tipo de resultado que o Botafogo conquistou no Mineirão mostra como o jogo desta quarta-feira é muito traiçoeiro, pois se eles conseguem repetir a dose e chegam a um terceiro gol vão transformar a partida em muito complicada. Portanto, na nossa cabeça não vamos ficar pensando na vantagem que construímos no primeiro jogo. Temos que pensar em ganhar para avançarmos”, disse o meia Robinho.

O pensamento do jogador é idêntico ao que Mano Menezes, comandante do Cruzeiro, vem pregando. “O Botafogo atravessa um grande momento no Campeonato Brasileiro, onde ganhou do Vitória no fim de semana (1 a 0). Aliás, o time vem ganhando muito como visitante e por isso mesmo temos que ficar atentos. Conseguimos uma importante vantagem e ninguém aqui vai negar que ela existe, porém, se ela já tivesse nos dado a classificação a gente não precisaria nem voltar a jogar”, avisou Mano.

Jair Ventura, técnico do Botafogo, procura valorizar seus comandados. “Acredito nos jogadores que estou mandando a campo e tenho convicção de que eles podem construir um bom resultado”, disse Ventura.

Mano Menezes não confirmou a escalação do Cruzeiro, mas deverá promover apenas uma modificação em relação ao time que disputou o clássico mineiro com o Atlético. O zagueiro Manoel, que cumpriu suspensão naquele jogo, volta na vaga de Leo.

No Botafogo o time misto será reforçado pelo lateal-esquerdo Victor Luís, que não vai poder enfrentar o América-MG, no fim de semana, porque tem que cumprir suspensão. Outro titular será o volante Bruno Silva, que ficou fora por causa de uma suspensão diante do Vitória. O goleiro Sidão também estará em ação.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO-MG X BOTAFOGO-RJ

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 21 de setembro de 2016 (Quarta-feira)

Horário: 21h45(de Brasília)

Árbitro: Marcelo Aparecido de Souza (SP)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Herman Brumel Vani (SP)

CRUZEIRO: Rafael, Lucas, Bruno Rodrigo, Manoel e Edimar; Henrique, Ariel Cabral, Robinho e De Arrascaeta; Rafael Sobis e Ramón Ábila

Técnico: Mano Menezes

BOTAFOGO: Sidão, Diego, Renan Fonseca, Emerson Silva e Victor Luís; Diérson, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, Leandrinho e Juan Salgueiro; Luis Henrique

Técnico: Jair Ventura

