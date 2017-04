Sport espera abrir boa vantagem no primeiro encontro contra o Joinville

Esperando abrir boa vantagem na primeira partida, o Sport recebe o Joinville na Ilha do Retiro nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília) em duelo válido pela quarta fase da Copa do Brasil. Embalado pelos últimos três resultados positivos, o Leão quer abrir a sequência de jogos decisivos que terá neste mês de abril mantendo o bom desempenho.

O Rubro-Negro está na disputa de quatro torneios de formato mata-mata simultaneamente: Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano. Abrir uma vantagem considerável na primeira partida contra a equipe catarinense é importante para tentar tranquilizar o duelo de volta, que ocorre no próximo dia 19, às 21h45 (de Brasília), na Arena Joinville.

Para o volante Ronaldo, que volta após 20 dias tratando de uma lesão muscular, este momento decisivo é o melhor momento para os atletas. “É a melhor hora dos campeonatos. Agora é só decisão, jogo grande, com casa lotada. Espero que a nossa torcida possa estar enchendo a Ilha, porque isso faz muita diferença no confronto contra o Joinville, e que a gente consiga os resultados positivos”.

Pelo lado do JEC, o volante ex-Palmeiras Tinga vê o Joinville como uma equipe concentrada para o duelo e afirma que a equipe tem de errar o menos possível no jogo de ida. “Vejo nosso time bem concentrado, bem comprometido com o que vem fazendo até aqui. Tenho certeza de que o grupo está bem consciente dos dois jogos que teremos. Agora é aproveitar um pouco do descanso, concentrar, ver o que tem que fazer. Contra esses times sabemos que não podemos errar, a margem de erro é bem pequena. Creio que nosso time está concentrado e ciente de que podemos fazer um grande jogo no Recife e trazer o resultado para cá ”