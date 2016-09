Ricardo pede melhora no meio e quer evitar “prejuízos” na Copa do Brasil

O técnico Ricardo Gomes não saiu feliz da Arena da Baixada com a derrota por 1 a 0 para o Atlético-PR, no último domingo, mas fez questão de exaltar a melhora apresentada pelo São Paulo nos últimos jogos. Para o treinador, a equipe já é bem mais consistente do que quando ele chegou, faltando apenas uma melhora na hora de armar as jogadas.

“Acho que dependemos um pouco do Cueva, sim. No primeiro tempo ele teve duas ou três ações, mas não estava em um bom dia. Essa chegada do Thiago (Mendes), do Wesley, do apoio para o Cueva, temos de melhorar bastante”, analisou o comandante, que ganhou o retorno de Michel Bastos diante do Furacão.

Mesmo contente por ter outra opção no setor que considera mais crítico do seu time atualmente, Ricardo assegurou que ainda não é o momento de o atleta retomar a titularidade. “”Ele voltou, teve uma boa apresentação. Mas, para mim, tem de melhorar ainda para ganhar vaga no time”, observou.

O trabalho do comandante tricolor é para que os pontos perdidos em Curitiba não façam a equipe voltar a apresentar o futebol que a deixou próxima da zona de rebaixamento do Brasileiro. Agora com 34 pontos, os são-paulinos abriram cinco pontos de distância para o descenso com os triunfos diante de Figueirense e Cruzeiro.

“É jogo a jogo. Sabemos da sequência, mas primeiro a Copa do Brasil, tentar voltar para essa competição. É mais uma oportunidade. Vai ser difícil brigar no G-4, então essa é uma chance. Mas tem de ir jogo a jogo. No máximo falar do Vitória, que é um adversário se recuperando, está subindo. Mas não tem jogo fácil”, disse, contando com uma reviravolta diante do Juventude, pela Copa do Brasil, para dar mais ânimo ao time.

“Sempre traz prejuízos uma eliminação. É um jogo de 180 minutos. Fomos mal em 90, vamos recuperar. Mas é outra competição. Bem diferente, mata-mata. Falando de hoje, do Brasileiro, vamos guardar esse espírito em qualquer competição. Independentemente da competição, vamos melhorar o nosso meio e olhar para frente”, encerrou.

