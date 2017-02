Ponte Preta estreia com Yago e Artur, mas sem João Vitor

A Ponte Preta seguiu para a Paraíba, nesta segunda-feira à noite, para o primeiro desafio pela Copa do Brasil 2017: a equipe paulista enfrenta o Campinense, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), em jogo único – os visitantes, nas duas primeiras fases da competição, têm a vantagem do empate. As novidades para a partida ficam por conta do zagueiro Yago e o lateral Artur, que foram relacionados e podem estrear com a camisa da Macaca.

Yago, que veio de empréstimo junto ao Corinthians, procura ficar longe das lesões que e atrapalharam no ano passado, e diz estar muito motivado para atuar pela Ponte.

“Eu chego motivado. A Ponte é um grande clube, sei da tradição da equipe, sempre disputando títulos, e isto me motivou bastante. Eu chego bem animado para ajudar nos campeonatos no decorrer do ano. Quando soube da oportunidade não pensei duas vezes em vir. Já conheço alguns jogadores e sei da qualidade deles. E vamos brigar por todos os campeonatos que vamos disputar”, disse em nota oficial publicada pelo clube.

A outra novidade, vinda junto ao Internacional também por empréstimo, é o lateral esquerdo Artur. Perguntado sobre a partida desta quarta-feira, o canhoto se mostrou disposto, em forma para atuar pelo time de Campinas.

“Estou bastante motivado e feliz por vestir esta camisa e ansioso para entrar em campo e ajudar os meus companheiros. E, com muito trabalho, conquistar meu espaço. Conversei com o Fernando Bob, tive boas referências, vim de ‘olho fechado’. Fiz toda a pré-temporada lá com o Internacional, por isso estou pronto. O ritmo de jogo e entrosamento vêm com as partidas ao longo do campeonato”, afirmou o lateral.

João Vitor, porém, é a notícia ruim para a Ponte. Após prender o pé no gramado em uma dividida no primeiro jogo oficial da Macaca, o volante e capitão da equipe sofreu uma fratura no tornozelo direito e passará por cirurgia na região. A perspectiva é de que o atleta fique sem atuar por cerca de três meses.

Mais cedo, às 17h, o Murici-AL recebe o Juventude, também em jogo único. Às 19h15 é vez do Coritiba estrear nesta primeira rodada do torneio: o Coxa viaja até a Bahia para enfrentar o Vitória da Conquista.

Às 20h30, quatro jogos movimentam a competição. O Audax, embalado depois da vitória na estreia do Paulistão sobre o São Paulo, tenta classificar-se na Copa do Brasil em partida contra o América-RN, no Estádio José Liberatti, em Osasco. A Ferroviária, contando com a força de sua torcida na Fonte Luminosa, recebe o ASA. Outra equipe paulista a entrar em campo é o São Bento, que disputa vaga com o Paraná Clube em Sorocaba. A última partida neste horário é entre Paraná S.T.C. e Ypiranga: a bola rola no estádio Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio, no Paraná.

Confira alguns jogos desta quarta-feira pela Copa do Brasil:

17h00 Murici-AL x Juventude

19h15 Vitória da Conquista x Coritiba

19h30 Campinense x Ponte Preta

20h30 Audax x America-RN

20h30 Ferroviária x ASA

20h30 Parana S.T.C. x Ypiranga

20h30 São Bento x Paraná