Na Copa do Brasil, Santos-AP decide enfrentar o Vasco em Natal

Os clubes menos tradicionais do Brasil continuam sendo obrigados a priorizar o lado financeiro e deixando de lado a parte técnica. De olho em uma renda maior na Copa do Brasil, o Santos, do Amapá, decidiu abrir mão de jogar em sua casa contra o Vasco. A partida, marcada para o dia 9 de fevereiro, será realizada em Natal, na Arena das Dunas.

Em comunicado, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) justificou a mudança: “opção do clube mandante, com a concordância do visitante, da federação do clube mandante e da federação anfitriã, em atuar na Arena das Dunas, em Natal/RN”.

Inicialmente, a partida será disputada no estádio Zerão, na cidade de Macapá. Além da data, o horário do confronto também foi mantido para 21 horas do dia 9.