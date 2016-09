Inter visita o Fortaleza para confirmar vaga nas quartas da Copa do Brasil

Em situação complicada na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Internacional terá que mudar seu foco nesta quinta-feira, pois enfrenta o Fortaleza, no Castelão, às 19h15 (de Brasília), no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No torneio mata-mata o momento do Colorado é bem mais tranquilo, já que venceu a partida de ida contra o Leão por 3 a 0 e pode até perder por dois gols de diferença que garante a classificação.

Vindo de mais uma derrota na temporada, após perder para o América-MG por 1 a 0 na última segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro, o Internacional deve mudar sua estratégia para enfrentar o Fortaleza. Visando preservar alguns atletas que estão com desgaste físico e emocional, o Colorado entrará em campo com um time repleto de jogadores mais experientes.

O presidente do Inter, Vitorio Piffero, admitiu que alguns atletas devem ser poupados. “Temos alguns jogadores que apresentam desgaste físico e emocional. Estes serão poupados. Temos uma vantagem neste confronto, mas a nossa prioridade é o Brasileirão. Vamos poupar jogadores para domingo (confronto contra o Atlético-MG)”, declarou.

Com os atletas preservados, o Inter terá inúmeras mudanças na equipe que enfrenta o Fortaleza. Com o esquema com três volantes abandonado, o técnico Celso Roth fará oitio modificações em relação ao time que foi derrotado por 1 a 0 para o América-MG, na última segunda-feira.

Na defesa, as mudanças serão a entrada de Eduardo na posição de Ernando e nas duas laterais. Na direita, William dará lugar a Ceará. Já na esquerda, o meia Alex será improvisado para substituir Artur. No meio o único jogador que será mantido é o volante Fabinho. Com isso, o Inter terá um esquema com cinco meio-campistas compostos por Fernando Bob, o já citado Fabinho, além de Anderson, Seijas e Gustavo Ferrareis. Já o ataque terá apenas Brenner jogando isolado na referência.

A única ausência por necessidade é a do volante Anselmo, que não pode disputar a Copa do Brasil por já ter atuado nesta edição com a camisa do Joinville.

Já pelo lado do Fortaleza, o confronto contará com a estreia de um novo treinador. Nas vésperas de um confronto decisivo pela Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico Marquinhos Santos deixou o Leão para treinar o Figueirense. Com isso, a equipe cearense contratou Hemerson Maria para assumir o cargo.

Apesar de estar ciente de que o foco da equipe do Fortaleza é a Série C, o técnico Hemerson Maria pediu atenção para o duelo contra o Inter. “Nós não podemos deixar de pensar na partida diante do Inter. É uma competição que dá uma vaga na Libertadores”, declarou o treinador.

Para o duelo, o novo treinador não deve realizar mudanças na equipe considerada titular. Com isso, os únicos desfalques são os jogadores que já defenderam outros clubes na Copa do Brasil, casos de Douglas Pires, Leandro Lima, Rodrigo Andrade e Rafhael Lucas.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X INTERNACIONAL

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 22 de setembro de 2016 (Quinta-feira)

Horário: 19h15(de Brasília)

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto – SP (ASP-FIFA)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho – SP (CBF-1) e Bruno Salgado Rizo – SP (CBF-1)

FORTALEZA: Ricardo Berna; Felipe, Lima, Edimar e William Simões; Juliano, Corrêa, Daniel e Éverton; Anselmo e Juninho

Técnico: Hemerson Maria

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; Ceará, Paulão, Eduardo e Alex; Fernando Bob, Fabinho, Anderson, Seijas e Gustavo Ferrareis; Brenner

Técnico: Celso Roth

