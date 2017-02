Cristóvão vê Vasco mais confiante para início da Copa do Brasil

Depois de bater o Resende no Campeonato Carioca, o Vasco agora volta suas atenções para a Copa do Brasil. A estreia da equipe na competição mata-mata será nesta quinta-feira, diante do Santos, do Amapá, na Arena das Dunas, em Natal-RN. O treinador vascaíno Cristóvão Borges comentou sobre a importância das últimas vitórias para dar confiança a equipe.

“É importante. Porque o começo de trabalho acontecem oscilações. Isso não define a confiança que é importante. A equipe conseguindo vitórias, fortalece bastante. A equipe tem conseguido ganhar e em boa parte do jogo atuando no nível que nós queremos. As vitórias são importantes porque moraliza”, disse

Como é comum no início da Copa do Brasil, os clubes de ponta irão enfrentar rivais menos tradicionais do País. Ainda assim, o Vasco rejeita pensar na ideia de uma formação mista ou reserva para o compromisso.

“Sempre com força máxima. Só se os jogadores estiverem sentindo, porque isso pode acontecer. Tem sido bastante desgastante. Pode ser que não tenha a recuperação de uma partida para a outra. Mas sempre que tivermos todo mundo à disposição, vamos com força máxima. É uma competição importantíssima e vamos jogar com tudo nela”, concluiu Cristóvão.