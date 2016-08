Corinthians visita o Fluminense em busca de recuperação e título

Pressionados por conta de fracassos recentes, Fluminense e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), em duelo válido pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor vem de derrota de 2 a 0 para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o que lhe afasta da briga por esse título, aumentando a sua responsabilidade no mata-mata. Pelo mesmo placar, o Timão foi superado no sábado pela Ponte Preta e já vê na Copa sua possibilidade de título do semestre.

Os dois treinadores sabem como um resultado positivo é importante nesta quarta-feira. “No Rio a gente vai jogar para ganhar, como a gente sempre joga. Buscar o resultado, a vitória. Sabemos que temos condições. Se eu quiser colocar o Corinthians para jogar defendendo, dificilmente vai ganhar. Tem que jogar para ganhar. O Corinthians defende bem, mas não pode jogar se defendendo”, observou Cristóvão Borges, com opinião semelhante à do adversário.

“Esse é o típico jogo em que uma vitória pode ter uma influência muito importante na sequência da temporada. O Corinthians é um adversário que vai exigir demais do Fluminense e eliminá-lo será uma grande demonstração de força. Porém, para isso é muito importante que o nosso time tenha um bom resultado na partida de ida, em nossa casa. Em São Paulo o Corinthians, em vantagem, será ainda mais forte”, disse Levir Culpi, comandante do Fluminense.

Para que as palavras de Cristóvão se tornem realidade, os atletas corintianos sabem da necessidade de uma melhora, principalmente na parte individual. É consenso no elenco que as apresentações recentes pouco tiveram influência de Cristóvão, mesmo ele sendo o nome mais cobrado pela torcida.

“Eu preciso melhorar muito, tenho essa consciência, o resto do grupo também tem. Eu acho que é um jogo pra ser esquecido esse da Ponte Preta, um jogo que nós jogadores sabemos que foi muito abaixo, já tivemos uma conversa sobre isso. Não é o time que estamos acostumados a ver. Sabemos que precisamos melhorar muito. Esse jogo já é um jogo passado, a gente tirou algumas lições para não acontecer de novo nos próximos jogos”, assegurou o volante Cristian, que será mantido entre os titulares.

O Alvinegro não poderá contar nesta partida com o lateral direito Fagner, servindo à Seleção Brasileira nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018, assim como o atacante Ángel Romero, entregue ao time do Paraguai. Léo Príncipe será o substituto na defesa. De última hora, Elias também foi cortado da viagem por estar em meio a uma negociação com o Sporting-POR.

Para o lugar do volante, Cristóvão não teve nem a oportunidade de treinar uma nova equipe. O mais provável é que Rodriguinho seja recuado à função de segundo volante e Giovanni Augusto retome uma vaga de titular na armação. Outra opção seria a escalação de Camacho ao lado de Cristian, mantendo Rodriguinho na armação.

O Flu, por sua vez, manterá a equipe derrotada pelo alviverde. O duelo de volta entre as duas equipes pelas oitavas de final será no estádio de Itaquera e está previsto, inicialmente, apenas para o dia 21 de setembro, às 21h45 (de Brasília).

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X CORINTHIANS

Local: Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ)

Data: Data: 31 de agosto de 2016, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

FLUMINENSE: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Douglas, Cícero, Gustavo Scarpa, Marcos Junior e Wellington; Henrique Dourado

Técnico: Levir Culpi

CORINTHIANS: Cássio; Léo Príncipe, Yago, Balbuena e Uendel; Cristian, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Marlone; Guilherme

Técnico: Cristóvão Borges

Recomendado para você