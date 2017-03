Corinthians tenta selar vaga diante do Luverdense em Itaquera

Após construir uma boa vantagem jogando fora de casa ao vencer por 2 a 0 na Arena Pantanal, o Corinthians tenta nesta quinta-feira, diante do Luverdense, às 19h30 (de Brasília), no estádio de Itaquera, sacramentar sua vaga na quarta fase da Copa do Brasil, a última antes da inclusão das equipes que disputam a Taça Libertadores da América.

Vista como “traiçoeiras” pelo técnico Fábio Carille, as primeiras eliminatórias do torneio mata-mata se tornaram prioridade no trabalho desde a pré-temporada. Na avaliação da comissão técnica, passar por jogos eliminatórios e ganhar clássicos no Campeonato Paulista seriam pontos fundamentais para que o elenco retomasse a confiança perdida em 2016.

Dessa forma, os corintianos utilizarão força máxima no embate frente aos mato-grossenses, que pouco conseguiram ameaçar o gol de Cássio na partida de ida. O placar, por sinal, foi construído logo aos 25 minutos da etapa inicial, com os paulistas se dando ao luxo de apenas administrar a vantagem até o apito final em meio ao calor cuiabano.

Com a vantagem de poder até perder por um gol de diferença dentro dos seus domínios que estará classificado, o Timão prega respeito ao adversário para evitar qualquer surpresa desagradável. “Não tem nada encaminhado, fizemos um bom resultado fora de casa, mas no futebol não tem moleza. Não tem time fraco. Vamos entrar da mesma forma que entramos no jogo passado”, declarou o zagueiro Pablo.

O defensor, por sinal, volta ao time após receber seu primeiro descanso da temporada no empate por 1 a 1 com a Ponte Preta. Além dele, o volante Gabriel e o atacante Romero foram outras peças poupadas que atuarão em Itaquera. O único desfalque dentre os titulares é o do zagueiro Balbuena, que sofreu um estiramento muscular na coxa direita e dará lugar a Pedro Henrique.

Do outro lado, o time de Lucas do Rio Verde, que perdeu apenas para o Timão na atual temporada, tenta mostrar que pode ser muito mais perigosa do que o apresentado na primeira vez. Liderados pelo veterano Marcos Aurélio, ex-Santos, os mato-grossenses pouparam os titulares na partida do final de semana, contra o Cacerense, e vão com força máxima para a decisão.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X LUVERDENSE

Local: estádio de Itaquera, em São Paulo (SP)

Data: 16 de março de 2017, quinta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Volkopf (MS)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo (ambos do MS)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Jadson, Rodriguinho, Maycon e Romero; Jô

Técnico: Fábio Carille

LUVERDENSE: Diogo Silva; Aderlan, Dalton, Neguete e Paulinho; Ricardo; Diogo Sodré, Marcos Aurélio, Rafael Silva e Erik; Raphael Macena

Técnico: Odil Soares