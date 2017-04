Corinthians “esquece” Paulista em novo capítulo da rixa com o Inter

O Corinthians deixará por alguns dias o Campeonato Paulista de lado para voltar suas atenções à Copa do Brasil, cenário para mais um capítulo da recente rivalidade com o Internacional. Presentes em decisões neste século, inclusive na edição de 2009 do torneio, os dois times se enfrentam mais uma vez na noite desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Beira-Rio, na partida de ida da quarta fase da competição.

Inciada com a disputa do título do Brasileiro de 2005, até hoje reclamada pelos colorados, a disputa incluiu festa adversária pelo rebaixamento corintiano, em 2007, um DVD que virou piada ao ser utilizado pela diretoria dos gaúchos antes da final da Copa em 2009, com lances que teriam favorecido o Timão, e diversas outras disputas menores. Na última delas, o Alvinegro fez 1 a 0 sobre o Inter na antepenúltima rodada do Nacional do ano passado, em Itaquera, e ajudou na queda inédita dos porto-alegrenses.

Em fase de afirmação após passar dos desafios iniciais da temporada, os comandados de Fábio Carille querem usar a força defensiva demonstrada até o momento para segurar o ímpeto adversário e conseguir um bom resultado para o duelo da volta, marcado para o dia 19, em Itaquera. Enfrentando uma grande sequência de jogos, o treinador promoverá duas mudanças: saem Jadson e Jô, entram Marquinhos Gabriel e Clayton.

Ciente da rivalidade criada, Carille quer que os jogadores se concentrem ao máximo na partida. “Sim, existe sim essa rivalidade, desde 2009 todos os jogos contra o Corinthians são muito pegados, de muita provocação mesmo antes de começar a partida. Temos de estar preparados para ir concentrados para um jogo difícil”, avaliou o treinador. “Vamos marcar lá em cima e tentar ficar com a bola”, prometeu.

Depois de emplacar duas vitórias na quartas de final do Campeonato Gaúcho e apresentar superioridade diante dos adversários, o Internacional vai confiante para encarar os paulistas. Na competição nacional, o Colorado tem 100% de aproveitamento e um dos goleadores do torneio. O atacante Brenner possui 5 gols e divide a artilharia com Rafael Sóbis, do Cruzeiro.

O Inter deve ter o retorno do capitão D’Alessandro ao time. O argentino deixou o campo com dores, ainda na primeira partida das quartas de final contra o Cruzeiro-RS, e foi vetado pelo Departamento Médico do clube para o segundo confronto no último domingo. O meia treinou normalmente na segunda-feira e deve jogar nesta quarta. O único desfalque confirmado é do goleiro Danilo Fernandes que se recupera de um cirurgia no pé esquerdo e deve retornar à equipe apenas na Série B.

A novidade vem do banco de reservas. O volante Felipe Gutiérrez, recém-contratado, não foi inscrito no Campeonato Gaúcho, por já ter se encerrado o prazo, mas vai estar à disposição do técnico Antônio Carlos Zago. Assim, o jogador pode entrar no decorrer da partida e fazer sua estreia com a camisa colorada.

O jogo contra o Corinthians marca também o reencontro do volante Edenílson com seu antigo clube. Pelo Timão, o jogador ganhou títulos importantes, como: Campeonato Brasileiro 2011, Copa Libertadores 2012, Mundial de Clubes 2012 e Recopa Sul-Americana 2013. A expectativa da direção colorada é que mais de 35 mil torcedores estejam presentes no Estádio.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X CORINTHIANS

Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Data: 12 de abril de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Farinha (ambos do RJ)

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; William, Léo Ortiz, Victor Cuesta, Carlinhos; Uendel, Rodrigo Dourado, Edenílson; D’Alessandro, Nico Lopez e Brenner

Técnico: Antônio Carlos Zago

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô

Técnico: Fábio Carille