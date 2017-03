Corinthians encara o Luverdense para evitar novo susto na Copa

O Corinthians já passou pelas fases eliminatórias em jogo único da Copa do Brasil e ganhou moral com vitórias em dois clássicos no Campeonato Paulista, mas a quase queda diante do Brusque, há uma semana, ainda incomoda o elenco. Por isso, diante do Luverdense, na noite desta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, os alvinegros querem confirmar o bom momento e virar outro susto na competição.

Mesmo diante de um adversário mais qualificado, integrante da Série B do Campeonato Brasileiro, os corintianos avaliam como positivo o fato de terem agora uma eliminatória em dois jogos, dando mais chance de recuperação caso o desempenho na ida não seja bom. Contra Brusque e Caldense, a vaga veio após uma única partida disputada.

“Sim, quando é um jogo só não te dá o direito de errar, mesmo não querendo e trabalhando para isso. Agora, depois de avançarmos, temos a possibilidade do segundo. Acho mais justo ser assim do que um jogo só”, afirmou o técnico Fábio Carille, que pediu bastante concentração aos seus jogadores para confirmar o favoritismo no torneio nacional.

“Todos falam da certeza da classificação, mas a gente tem que fazer por merecer dentro de campo. Posso falar inúmeros jogos que alguém era favorito, tinha um time superior tecnicamente e, no final, não conseguiu se classificar. Nosso objetivo é fazer um grande jogo e trazer a vantagem para decidir com a nossa torcida auqi em São Paulo”, explicou.

Para o embate, o treinador conseguirá repetir a equipe pela primeira vez no ano, levando a campo os mesmos titulares que derrotaram o Santos por 1 a 0 no final de semana. Dentre eles, o destaque fica por conta do meia Jadson, ainda em busca da sua melhor forma física, que entrará em campo pela terceira vez consecutiva em apenas uma semana.

Do outro lado, os mata-grossenses encaram o Alvinegro como o jogo do ano, tanto que pouparam oito dos seus titulares na vitória por 1 a 0 sobre o Ceilândia, no final de semana, pela Copa Verde. Já classificados também para as semifinais do Estadual, os jogadores acreditam que um triunfo dentro de casa pode dar boas chances de classificação ao time da Série B nacional. Os alviverdes chegaram a essa fase após eliminarem o Avaí, fora de casa, na disputa de pênaltis.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE X CORINTHIANS

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data: 9 de março, quinta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Leonardo Garcia Cavaleiro (RJ)

Assistentes: Dibert Pedrosa e Eduardo de Souza Couto (ambos do RJ)

LUVERDENSE: Diogo Silva; Aderlan, Dalton, Neguete e Paulinho; Ricardo; Diogo Sodré, Marcos Aurélio, Rafael Silva e Erik; Raphael Macena

Técnico: Odil Soares

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Jadson, Rodriguinho, Maycon e Romero; Jô

Técnico: Fábio Carille