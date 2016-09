Corinthians e Fluminense duelam para vencer oscilações com vaga nas quartas

Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio de Itaquera, em São Paulo, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como as duas equipes empataram por 1 a 1 na ida, o ganhador deste duelo vai avançar e novo empate por 1 a 1 forçará a disputa de pênaltis. Como o gol marcado fora de casa vale como critério de desempate, o 0 a 0 garante o Timão. Assim, igualdade a partir de 2 a 2 serve aos cariocas.

O Timão vive um momento turbulento. A derrota por 2 a 0 para o Palmeiras afastou o time do G4 do Campeonato Brasileiro e gerou a demissão do técnico Cristóvão Borges. O auxiliar Fábio Carille assume o posto até segunda ordem, sem garantia de que permanece até dezembro. O Tricolor, por sua vez, vem de vitória de 1 a 0 sobre o Grêmio, no Rio Grande do Sul, mas luta pela regularidade, pois segue sem conseguir encostar no G-4.

“Não posso me preocupar com isso (efetivação), tenho que viver o dia a dia. Já estou pensando no Fluminense, se eu começar a pensar nisso, aí eu vou me perder. Tem que viver intensamente cada dia e dar um padrão para esse time. A nossa prioridade é a classificação na Copa do Brasil”, disse Carille, que já encarou os cariocas no primeiro turno do Brasileiro, cobrindo o espaço entre Tite e Cristóvão e saindo derrota por 1 a 0, com gol de Cícero.

Em termos de escalação o Corinthians tem novidades. O lateral direito Fagner, que cumpriu suspensão no clássico contra o Palmeiras, volta no posto de Léo Príncipe. Na zaga, Yago substitui Vilson, lesionado. Outra mudança será o meia Giovanni Augusto, recuperado de dores musculares na coxa direita. Ele ocupará a vaga de Cristian no meio-campo, com Camacho jogando mais recuado. Na frente, Marquinhos Gabriel assume o posto de Lucca, enquanto Romero entra na vaga de Gustavo, que não pode jogar no torneio.

Do outro lado, Levir Culpi, comandante do Fluminense, também sabe o que representa seguir na Copa do Brasil. “No Campeonato Brasileiro brigamos pelo G-4, porém, na Copa do Brasil temos condições reais de brigar por um título importante, dependendo apenas das nossas próprias forças. Portanto, essa decisão desta quarta-feira está sendo vivida intensamente por nós”, disse Levir.

Agora com 40 pontos e na briga pela Libertadores também no Brasileiro, os atletas tricolores acreditam que uma vaga em São confirmaria areação. “O Fluminense sabe que não vai encontrar facilidades neste jogo contra o Corinthians, que é muito forte jogando em casa. Mas o Grêmio também é forte no Rio Grande do Sul e conseguimos um resultado bem interessante. Podemos projetar a classificação sim”, declarou o artilheiro Henrique Dourado.

Para o duelo, Levir tem o retorno do volante Douglas, que cumpriu suspensão contra o Grêmio. O jogador deve fazer dupla com Pierre no setor de marcação do meio-campo e Cícero jogará mais avançado na armação. Com isso, Henrique Dourado será sacado do time. Outra mudança será a volta do lateral esquerdo William Matheus, recuperado de dores na coxa esquerda. Ele ganhará a vaga de Giovanni, que fica como opção no banco.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X FLUMINENSE

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 21 de setembro de 2016 (Quarta-feira)

Horário: 21h45(de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia(Fifa-PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Yago, Balbuena e Guilherme Arana; Camacho, Rodriguinho, Giovanni Augusto, Marlone e Marquinhos Gabriel; Ángel Romero

Técnico: Fábio Carille

FLUMINENSE: Julio Cesar; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Pierre, Douglas, Cícero e Gustavo Scarpa e Wellington; Marcos Junior

Técnico: Levir Culpi

Recomendado para você