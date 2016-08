Cássio vê “perseguição” do juiz: “Só porque erraram ao não me expulsar”

O goleiro Cássio viu uma correlação entre o lance do primeiro gol do Fluminense, na noite desta quarta-feira, em Mesquita (RJ), pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e duas polêmicas que marcaram as igualdades contra Figueirense e Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro.

Para o arqueiro, o zagueiro Gum fez falta nele na bola alçada por Gustavo Scarpa na área, aos 37 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o goleiro saltou sem qualquer impedimento, mas não conseguiu socar a bola para longe, deixando a redonda pingando no meio da área após um tapa fraco. Marquinho aproveitou e concluiu para o gol.

“Acredito que foi falta, o cara tentou me segurar no chão, não consegui me levantar. Vendo o lance ali deu para perceber”, afirmou o camisa 12, antes de relacionar a situação com as faltas que ele fez sobre Dodô, do Figueira, e Ábila, da Raposa. Na primeira, no 1 a 1 em Itaquera, o goleiro foi poupado de um cartão vermelho ao derrubar o adversário que ia em direção ao gol.

Já na segunda, o centroavante cruzeirense sofreu pênalti claro do corintiano, novamente em um 1 a 1, mas no Pacaembu. O árbitro, porém, não marcou nem falta. “Não sei se ele não marcou a falta porque em outros jogos os árbitros acabaram errando em não me expulsar, não sei, mas acredito que foi falta, sim”, sinalizou o jogador.

Não foi a primeira vez que um jogador do clube levantou essa hipótese, incomodado com a repercussão dos lances de Cássio na imprensa. Após a derrota contra a Ponte Preta, no sábado passado, o então corintiano Elias também disse suspeitar que a expulsão de Balbuena só se deu pelo histórico recente de erros a favor do clube.

