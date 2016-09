Visando confronto com a Seleção, Colômbia treina na Arena Amazônia

Next

Os colombianos seguem focados no duelo contra o Brasil. Visando a partida desta terça-feira, diante da Seleção, a equipe comandada por Jose Pékerman realizará um treino de reconhecimento na Arena Amazônia, palco do confronto, na noite desta segunda.

Tendo pela frente um importante desafio, diante de um oponente direto na tabela de classificação das Eliminatórias para Copa do Mundo da Rússia em 2018, a Colômbia tem optado por fechar a maior parte das atividades para a imprensa e deve adotar a mesma postura no treinamento das 20h desta segunda-feira. A delegação composta por James Rodríguez, Cuadrado e companhia está em terras brasileiras desde a última sexta-feira e tem usado o estádio Ismael Benigno como sede dos trabalhos.

Vindos de vitória por 2 a 0 sobre a Venezuela, os colombianos assumem o terceiro lugar do torneio, com 13 pontos conquistados, um a mais do que o quinto colocado Brasil, que assume a zona de repescagem.

