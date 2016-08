Com Brasil pela frente, Colômbia divulga convocados para as Eliminatórias

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

O técnico José Pekerman definiu a lista de convocados para os próximos compromissos da Colômbia, pelas Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2018. Tendo a Venezuela e a Seleção Brasileira pela frente, a esquadra colombiana terá nomes conhecidos, além de seis campeões da Copa Libertadores com o Atlético Nacional.

Contando com destaques do futebol europeu como o meia James Rodríguez, campeão da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, o atacante Cuadrado, do Chelsea, e Carlos Bacca, artilheiro no Milan, a seleção colombiana poderá ainda contar com atletas que conquistaram a América.

O meia Macnelly Torres, o lateral-esquerdo, Farid Díaz, o atacante Orlando Berrío, além de Dávinson Sánchez, transferido para o Ajax, Sebastián Pérez, contratado pelo Boca Juniors, e Marlos Moreno, que voltou de empréstimo do Manchester City, integraram o time de Medelim na conquista do bicampeonato do torneio continental.

A ausência mais sentida ficou por conta de Falcao García. Em fase de recuperação no Monaco, após uma temporada marcada por lesões e aparições irregulares, o camisa 9 ficou de fora da convocação.

Buscando uma vaga na próxima Copa, daqui a menos de dois anos, a Colômbia, quinta colocada das eliminatórias com os mesmos nove pontos do Brasil, garantindo vaga para a repescagem, entra em campo contra os venezuelanos no dia primeiro de setembro e encara a Amarelinha no dia seis do mesmo mês.

Confira a convocação completa da seleção colombiana:

Goleiros: David Ospina, Róbinson Zapata e David González;

Defesnores: Santiago Arias, Stefan Medina, Jeison Murillo, Éder Álvarez Balanta, Óscar Murillo, Dávinson Sánchez, Frank Fabra e Farid Díaz;

Meias: Carlos Sánchez, Daniel Torres, Sebastián Pérez, Wílmar Barrios, Guillermo Celis, Edwin Cardona, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez e Macnelly Torres;

Atacantes: Carlos Bacca, Luis Fernando Muriel, Teófilo Gutiérrez, Roger Martínez, Marlos Moreno e Orlando Berrío;

