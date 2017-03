Armero e Mina roubam cena com dancinha inusitada no vestiário da Colômbia

Costumam dizer que o vestiário da Seleção Brasileira é sempre muito animado. Só que desta vez, quem chamou atenção na comemoração do pós-jogo foram os colombianos, que jogam no Brasil, Yerry Mina e Pablo Armero, flagrados dançando de forma inusitada depois da vitória, por 2 a 0, sobre o Equador, na noite de terça-feira.

HAHAHAH PODE FAZER O DOPING LÁ DEPOIS DO JOGO QUE NÃO VAI PASSAR UM Uma publicação compartilhada por Palmeiras Mil Grau (@palmeirasmilgrau) em Mar 29, 2017 às 4:58 PDT

Com o resultado diante da seleção equatoriana, fora de casa, a Colômbia voltou às boas e chegou a vice-liderança da tabela de classificação das Eliminatórias 2018, com 24 pontos, nove a menos que a Seleção Brasileira. Diante do feito, os jogadores Yerry Mina, do Palmeiras, e Pablo Armero, do Bahia, fizeram um vídeo dançando depois da partida, dentro do vestiário.

Carismáticos, os atletas já protagonizaram situações parecidas, como o registro que fizeram na terça-feira da semana passada, durante a concentração para o jogo contra Bolívia, em que venceram, por 1 a 0, em casa. Na publicação, os defensores deixaram os brasileiros ainda mais encantados com seu bom humor, dizendo: “É do Brasil, este aqui é do Palmeiras e este é do Bahia”.