Suíço vence Desafio da Mantiqueira; Ricardo Pscheidt é o segundo

O final da semana marcou a realização da prova ciclística do Desafio da Mantiqueira, em Campos do Jordão, e o circuito de 55 quilômetros teve brasileiros como alguns dos destaques da disputa. O competidor vitorioso foi o suíço Lukas Kaufmann, enquanto o pódio foi completado por ciclistas da casa: Ricardo Pscheidt e Daniel Grossi.

A definição do campeão da prova foi bastante acirrada, e tanto Kaufmann quanto Pscheidt terminaram a prova cravando o tempo de 2h58min11seg. No sprint final para a chegada, o suíço conseguiu superar o brasileiro e concluir a prova como o melhor colocado. Daniel Grossi chegou pouco tempo depois, marcando 2h59min05seg.

“Após a largada senti um pouco o ritmo e me encaixei no segundo grupo. Quando chegamos no alto da primeira subida, assumi o quinto lugar junto com o Kaufmann, quarto colocado. Dali para frente, fomos buscando os ponteiros um por um e, na metade da prova, já estávamos em primeiro e segundo. Cheguei a liderar em um determinado momento, mas o Kaufmann me buscou no fim e a disputa foi definida no sprint”, relatou Pscheidt, ressaltando a disputa bem equilibrada.

Já Daniel Grossi não escondeu a alegria por ter chegado na terceira posição: “Muito feliz com a terceira colocação, que venham os próximos desafios. O circuito contou com muitas trilhas técnicas da região, o que engrandeceu o evento”, expressou.