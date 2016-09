Ricardo Pichetta e Carla Prada são campeões do L’Étape Brasil 2016

Next

Com mais de 2800 pessoas, o L’Étape Brasil 2016, realizado neste domingo, Cunha-SP, teve Ricardo Pichetta como campeão na categoria masculina, e Carla Prada na feminina.Em uma prova com curvas sinuosas e subidas pesadas, os atletas ainda precisaram superar o sol forte para vencer a prova.

Pichetta, que já competiu profissionalmente em diversos lugares do mundo, comemorou a vitória e ressaltou o incentivo que a prova dá ao ciclismo de estrada no país. “Eu acho que o ciclismo no Brasil está crescendo muito nos últimos anos e às vezes a gente não espera muito, mas posso falar que foi demais, agora só tem o que crescer”, disse o brasileiro, que reside na Itália.

Em meio aos aplausos e incentivos, um dos presentes se destacou para Carla Prada. A ciclista foi recebida pelo carinho do marido Bruno Prada, bimedalhista Olímpico e Tricampeão Mundial da vela e, sem segurar o choro, a campeã do L’Étape falou sobre conseguir incentivar o público feminino à prática do esporte.

“Se depender de mim eu espero motivar bastante mulher a começar, nunca é tarde. A mulherada tem muita força, a gente tem que lutar, não deixar de fazer as coisas pensando no negativo”.

