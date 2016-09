Quintana segura vantagem para Froome a quatro etapas do fim

Vídeos destaque Chama paralímpica é acesa em cerimônia no Museu do Amanhã

O colombiano Nairo Quintana conseguiu manter sua boa vantagem para o britânico Chris Froome na liderança da Volta da Espanha por mais uma etapa. O ciclista da equipe Movistar concluiu o 17ª trecho do evento, nesta quarta-feira, segurando os 3min37s de frente para o rival a quatro estágios do fim da disputa.

A 17ª etapa da Volta da Espanha foi a primeira após o segundo dia de descanso, ocorrido na terça-feira. O trecho de 177,5km entre Castellón e Lucena del Cid foi vencido por pelo suíço Mathias Frank, com 6s de vantagem para para o tcheco Leopold Konig.

Quintana foi o 26º colocado do dia, com 3min27s atrás do vencedor, mesmo desempenho de Froome, Alberto Contador e Johan Esteban Chaves. Eles são os quatro primeiros colocados da competição espanhola, uma das principais do calendário da modalidade.

A quatro etapas do fim da Volta da Espanha, Quintana lidera com 69h35min32s de tempo total, com 3min37s de frente para Froome, tricampeão da Volta da França. Chaves, compatriota do líder, é o terceiro com 3min57s de desvantagem. O local Alberto Contador tem 4min02s de desvantagem. O top 5 é completado pelo britânico Simon Yates, 6min03s atrás do colombiano.

A 18ª etapa da Volta da Espanha será realizada já nesta quinta-feira com 200,6km de pouca variação de relevo entre Requena e Gandia.

