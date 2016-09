Quintana mantém vantagem na Volta da Espanha após 16ª etapa

Next

O colombiano Nairo Quintana segue imbatível na liderança da Volta da Espanha. O ciclista da equipe Movistar completou junto do segundo pelotão a 16ª etapa do torneio. O trajeto de 156,4 km, entre as cidades de Alcañiz e Peñíscola, foi finalizado por Quintana em 03h21min20s.

Chris Froome, segundo colocado geral, terminou a prova na mesma classificação do colombiano. No total, Quintana possui 64h57min27s de tempo total na Volta. O britânico tem 65h01min04s. Já o terceiro colocado, Esteban Johan Chaves, também da Colômbia, acumula 65h01min24s de tempo percorrido.

O vencedor da etapa desta segunda foi o luxemburguês Jean-Pierre Drucker, que chegou à frente do primeiro pelotão, em 03h21min18s. Na classificação geral, o ciclista da BMC Racing é o 145º colocado, com 68h49min43s.

Nesta terça-feira, os ciclistas terão o dia para descanso. A Volta da Espanha retornará na quarta-feira, no trajeto de 177,5 km entre as cidades de Castellón e Llucena.

