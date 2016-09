Quintana mantém a ponta na Volta da Espanha após 14ª etapa

Next

Após a 14ª etapa da Volta da Espanha neste sábado, a classificação geral do campeonato seguiu sem alteração na liderança. Em percurso de 196 km partindo de Urdax Dantxarinea até Aubisque-Gourette, o colombiano e atual líder Nairo Quintana terminou a prova junto de seu principal concorrente, o britânico Chris Froome, e, portanto conseguiu a manutenção da ponta da competição.

Froome permanece apenas 54 segundos atrás de Quintana no ranking geral. Neste sábado, ois dois primeiros colocados da Volta protagonizaram prova acirrada, se marcando na maior parte do percurso, que começou na Espanha e na sequência entrou na França, onde foi concluído.

O vencedor da 14ª etapa acabou sendo Robert Gesink. O holandês conseguiu ser o destaque do dia ao acelerar bem na ponta e resistir bravamente aos ataques dos competidores adversários até o final.

O percurso contou com três montanhas de categoria um e uma montanha fora de categoria no final da etapa, o que reservou uma prova muita emoção e equilíbrio entre os competidores. A Volta da Espanha terá sequência já neste domingo, com a disputa da próxima etapa.

