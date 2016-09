Quintana confirma título da Volta da Espanha 100% de vermelho

Next

O colombiano Nairo Quintana confirmou o título da Volta da Espanha, uma das três principais competições de ciclismo do mundo. O atleta da equipe Movistar fez a última etapa da prova, de 104,8km, entre Laz Rozas e Madri, em uma bicicleta vermelha, mesma cor da camisa utilizada pelo líder da classificação geral do evento. Quintana encerrou a competição com 83h31min28s de tempo total.

Assim como nas Voltas da França e da Itália, a última etapa da Volta da Espanha não tem os ciclistas brigando por colocações e tempo na classificação geral. Eles pedalam em pelotão durante quase todo o estágio até o trecho final, em que os especialistas no sprint brigam pela vitória da etapa.

Quintana e a equipe Movistar aproveitaram a oportunidade para celebrar. O colombiano utilizou uma bicicleta toda pintada de vermelha, assim como sua camisa de líder da classificação geral, e chegou a beber champanhe com seus companheiros de equipe durante o trajeto. Ele ainda utilizou shorts, luvas e meias vermelhas, diferentemente dos dias anteriores.

Quintana venceu a Volta da Espanha deixando o britânico Chris Froome, campeão da Volta da França, em segundo, com 1min23s de desvantagem. O também colombiano Johan Esteban Chaves completou o pódio do evento, com 4min08s de desvantagem para seu compatriota.

O estágio final da Volta da Espanha foi vencido pelo dinamarquês Magnus Cort Nielsen, com 2h48min52s, levando a melhor no sprint sobre o italiano Daniele Bennati e o belga Gianni Meersman, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

