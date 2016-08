Nairo Quintana assume liderança da Volta da Espanha

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

A Volta da Espanha, uma das principais competições do ciclismo mundial, tem um novo líder. O colombiano Nairo Quintana passou a ser o dono da camisa vermelha, utilizada pelo líder da classificação geral, ao ficar com a 12ª colocação da oitava etapa do evento, disputada neste sábado.

Quintana completou os 181,5km entre Villapando e La Camperona em 4h14min11s, com 4min41s de desvantagem para o uzbeque Sergey Lagutin, vencedor do trecho. O colombiano, no entanto, mostrou sua força na escalada e se desgarrou dos principais candidatos ao título com um ataque na parte final da etapa.

O britânico Chris Froome, campeão da Volta da França, tentou acompanhar o ritmo do colombiano, mas cruzou a linha de chegada em 15º com 4h14min44s, mesmo tempo do espanhol Alejandro Valverde. Quintana, que abriu o dia na quarta posição da classificação geral, lidera a Volta da Espanha com 29h55min54s, com 19s de frente para Valverde e 27s de frente para Froome.

“Era o objetivo principal do dia de hoje e consegui ganhar alguns segundos sobre os rivais. Daqui para a frente, com a grande equipe que temos, posso me defender”, disse Quintana. “A subida começou com muita precaução, esperávamos um ataque de Froome, ele veio e soubemos responder. Ganho um pouco de confiança por saber que estou à frente dos rivais”, completou.

A competição espanhola era liderada até este sábado por outro colombiano: Darwin Atapuma. Ele sofreu na oitava etapa do evento, foi o 45º a cruzar a linha de chegada, com 6min55s de desvantagem para o vencedor, e agora é o sexto, 1min36s atrás de Nairo Quintana.

A nona etapa da Volta da Espanha será disputada neste domingo, com 164,5km de montanhas entre Cistierna e Oviedo, no alto do Monte Naranco.

