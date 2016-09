Murilo Affonso e Cristiane Silva vencem Volta Ciclística do Grande ABCD

A 19ª edição da Volta Ciclística do Grande ABCD – Gilson Alvaristo terminou com dois vencedores da equipe de São José dos Campos. Murilo Ferraz Affonso e Cristiane de Silva, subiram ao mais alto do pódio na categoria Elite da prova, realizada na manhã deste domingo.

O trajeto de 113 quilômetros teve largada em Paranapiacaba, passando por sete cidades da região denominada “Grande ABCD”, culminando em uma arena montada em Diadema. Affonso completou a prova em 2h27min53s.

Francisco Chamorro foi o segundo melhor colocado, com 2h27min55s. Gideoni Monteiro, representante brasileiro no ciclismo de pista dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, foi o terceiro do pódio, após cruzar a linha de chegada em 2h27min56s.

Pelo feminino, Cristiane completou as 17 voltas (totalizando 42,5 quilômetros) do circuito montado também em Diadema, em 1h09min15s. Silvia Augusta da Silva, foi a segunda colocada, enquanto Thayná Araújo de Lima ficou com a terceira colocação.

“Foi uma prova bem difícil, pois estamos em fase final de preparação para os Jogos Abertos do Interior, que começam na semana que vem, em São Bernardo do Campo. Além disso, as adversárias não facilitaram. Mas acabou dando tudo certo e posso comemorar mais um título no ano”, destacou Cristiane.

